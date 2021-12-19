Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor

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Diva, modacı Pınar Kerimoğlu’nun üç günde hazırladığı elbiseyi giydi. Diva hayatını konu olacak belgesel film için gelen teklife onay verdiğini söyledi. Henüz yapımcılarıyla masaya oturmadığı için gençliğini ve şimdiki zamanını kimin oynayacağı konusunda şu an bir düşüncesinin olmadığını belirtti: “Film için eskileri yeniden yaşayacağım. Bunları kaldırabilecek miyim, merak ediyorum. İnsanlar doğruları bilsin. Bir Bülent Ersoy geldi geçti.”



TAKILARI SEVERİM

Bülent Ersoy’un ayrıca taktığı yüzük dikkat çekti: “Her zamanki gibi, bilirsiniz takıları severim. Bunu da çok seviyorum. Yakıştı bana.”

