Bülent Ersoy'u locadan izlemek 45 bin TL

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Yoğun ilgi nedeniyle mekânın oturma kapasitesi yüzde 25 artırıldı. Mekânın sahibi, gece için locaların 45 bin lira gibi rekor fiyatlara satıldığını, sanatçıyı izlemek isteyen bazı hayranlarının 100 bin lira teklif ettiğini söyledi. Mekân açıldığından bu yana en büyük ciroyu yaptığı belirten işletmeci, milyonluk ciro için sanatçıya teşekkÜR etti.

ANTALYA'DA SİMGE RÜZGARI

Simge geçen akşam Antalya Açıkhava’da sevenleriyle buluştu.

Atlantis Yapım organizasyonuyla sahneye çıkan SİMGE, hit şarkılarını seslendirdi. Ünlü popçu, büyük ilgi gören konserine danslarıyla renk kattı.

GACI 30 OLDU

Zeynep Bastık, 30’uncu yaşını Urla’daki çiftlik evinde, “Roman Havası” konseptli partiyle kutladı.

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Parti için özel bir Roman orkestrası kuruldu ve Zeynep Bastık popüler şarkılarını Roman tarzında söyledi. Konukların da konsepte uygun kıyafetlerle katıldığı eğlencede dokuz sekizlik havalar eşliğinde göbekler atıldı, darbukalar çalındı. Zeynep Bastık’a arkadaşlarının sürprizi ise Kobra Murat oldu. Kobra Murat’ı bir anda karşısında bulan Bastık, onunla birlikte şarkılar söyledi.

TATİL HAZIRLIĞI

Gökçe Bahadır hafta sonu Nişantaşı’nda tatil alışverişindeydi. Ozan Güven’in ortağı olduğu mağazada sandalet deneyen oyuncu beğendiklerini aldı. Her kadın gibi ayakkabı sevdiğini ama marka takıntısı olmadığını söyleyen Bahadır, “Çılgınca alışveriş yapmam. Nadir çıkıyorum, çıkınca da tüm ihtiyaçlarımı alıyorum” dedi.

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Tatile nereye gideceği sorusuna “Kafamız nereye eserse oraya gidiyoruz” yanıtını veren oyuncu, hakkında çıkan estetik haberleri hakkında da konuştu: “Yıllar içinde herkesin yüzü, kaşı, başı oturuyor. Öyle bir ‘estetik harikası’ durumum yok. Aksine, oyuncu olduğum için mimik ve ifadelerime çok dikkat ediyorum.” (Behlül AYDIN)

EDA'YLA NİKAH TAZELEMEYİ DÜŞÜNÜYORUM

Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Hazal, Jale ve Erdal Çelik’in yer aldığı Şimdi 90’lar grubu, geçen akşam Moda Kayıkhane’de sahneye çıktı.

90’ların hit şarkılarını seslendiren ekibe dinleyicileri hep bir ağızdan eşlik etti. Metin Özülkü, sahneden eşi Eda Özülkü’ye de mesaj gönderdi: “Eda ile yaklaşık 40 yıllık beraberliğimiz var. Bakmayın evlendikten sonra hüzünlü şarkılar yaptığımıza, Eda ile yeniden nikâh tazelemeyi düşünüyorum.”

MERVE İÇİN SAHADA

Onur Tuna, SMA hastası minik Merve için sahaya çıktı.

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Ünlü oyuncu, memleketi Gelibolu’da Merve bebek yararına düzenlenen organizasyonda, mezunu olduğu Gelibolu Anadolu Lisesi’nden arkadaşlarıyla basketbol oynadı. Tuna, maç sonunda Merve’yle beraber tribünleri selamladı.