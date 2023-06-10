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Bülent Ersoy'a senaryo için danışman ordusu

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#Bülent Ersoy#Bülent Ersoy'un Hayatı#Diva
Bülent Ersoya senaryo için danışman ordusu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 09:45

MÜZİK dünyasının ‘Diva’sı Bülent Ersoy’un hayatını konu alacak film için çalışmalar başladı.

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Orchestra Content firması, Ersoy’un hiç bilinmeyen yönlerinin de anlatılacağı filmin duyurusunu sanatçının doğum günü olan 9 Haziran’da yaptı: “Bülent Ersoy’un hikâyesini izleyiciyle buluşturmak için hazırlıklarımız başladı. Nice güzel yaşlara Diva!”

‘BERGEN’İN YAPIMCISI ÇEKECEK

“Bergen”in yaratıcı yapımcısı Mine Şengöz’ün yapımcılığını üstlendiği filmin senaryosu için güçlü isimlerden oluşan bir ekip kuruldu.

Gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, sosyolog Göksel Aymaz, gazeteci-yazar Gülşen İşeri, müzik tarihçisi Murat Meriç, yazarlar Murat Özyaşar ve Erdinç Ulutaş’ın yer aldığı bir danışman kadrosuyla senaryo çalışmalarına başlandı.

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#Bülent Ersoy#Bülent Ersoy'un Hayatı#Diva

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