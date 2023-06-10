Bülent Ersoy'a senaryo için danışman ordusu

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Orchestra Content firması, Ersoy’un hiç bilinmeyen yönlerinin de anlatılacağı filmin duyurusunu sanatçının doğum günü olan 9 Haziran’da yaptı: “Bülent Ersoy’un hikâyesini izleyiciyle buluşturmak için hazırlıklarımız başladı. Nice güzel yaşlara Diva!”



‘BERGEN’İN YAPIMCISI ÇEKECEK



“Bergen”in yaratıcı yapımcısı Mine Şengöz’ün yapımcılığını üstlendiği filmin senaryosu için güçlü isimlerden oluşan bir ekip kuruldu.



Gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, sosyolog Göksel Aymaz, gazeteci-yazar Gülşen İşeri, müzik tarihçisi Murat Meriç, yazarlar Murat Özyaşar ve Erdinç Ulutaş’ın yer aldığı bir danışman kadrosuyla senaryo çalışmalarına başlandı.