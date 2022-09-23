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Bülent Ersoy modacısıyla: Yeni kıyafetlerime çift dikiş attırıyorum

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#Bülent Ersoy#Burcu Sedef#Murat Karabova
Bülent Ersoy modacısıyla: Yeni kıyafetlerime çift dikiş attırıyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 07:22

İzmir konserinde elbisesinin önü açılan Bülent Ersoy, modacısıyla yemeğe çıktı: “Yeni kıyafetlerime çift dikiş attırıyorum!”

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Bülent Ersoy önceki gün Arnavutköy’deki Sur Balık’taydı. Ünlü sanatçı, modacısı Burcu Sedef ve iş insanı Murat Karabova ile akşam yemeği yedi.

9 Ekim’de Kuruçeşme’de konser vereceğini söyleyen Bülent Ersoy, “Bugün konser için kıyafet provası yaptık. Çok güzel olması için saatlerce uğraşıyoruz” dedi.

Sanatçı, geçtiğimiz günlerde verdiği İzmir konserinde elbisesinin önünün açıldığı hatırlatılınca da kahkaha attı: “Frikik vermeyeyim diye bu defa çift dikiş attırıyorum!”

Bülent Ersoy modacısıyla: Yeni kıyafetlerime çift dikiş attırıyorum

Yürürken ayağı takılan Bülent Ersoy’a dostları koluna girerek yardımcı oldu.

 

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#Bülent Ersoy#Burcu Sedef#Murat Karabova

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