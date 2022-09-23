Bülent Ersoy modacısıyla: Yeni kıyafetlerime çift dikiş attırıyorum

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Bülent Ersoy önceki gün Arnavutköy’deki Sur Balık’taydı. Ünlü sanatçı, modacısı Burcu Sedef ve iş insanı Murat Karabova ile akşam yemeği yedi.

9 Ekim’de Kuruçeşme’de konser vereceğini söyleyen Bülent Ersoy, “Bugün konser için kıyafet provası yaptık. Çok güzel olması için saatlerce uğraşıyoruz” dedi.

Sanatçı, geçtiğimiz günlerde verdiği İzmir konserinde elbisesinin önünün açıldığı hatırlatılınca da kahkaha attı: “Frikik vermeyeyim diye bu defa çift dikiş attırıyorum!”

Yürürken ayağı takılan Bülent Ersoy’a dostları koluna girerek yardımcı oldu.