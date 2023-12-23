Bülent Ersoy ihanet gününü anlattı: Kapıyı kırdım, Cem Adler'i yatakta bastım

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BANU Alkan ve Safiye Soyman’la birlikte “Dünya Güzellerim Masada” adlı bir YouTube programı hazırlayan Bülent Ersoy ihanet açıklamasıyla gündemde. Sanatçı, programda eski eşleri Cem Adler ve Armağan Uzun’dan kendisini aldattıkları için boşandığını söyledi.

1998 yılında evlendiği, kendisinden 27 yaş küçük olan Cem Adler’i bir başka kadınla yakaladığını anlatan Ersoy, şöyle konuştu:

“Uçaktan indim, Savaş Kalafat aradı. ‘Bülent Hanımcığım, üzüleceksiniz ama size bir şey söylemek istiyorum. İzmir’de bir ev var, Cem’i çektiler oradan çıkarken’ dedi. ‘Ben şimdi İzmir’den geliyorum, uçaktan yeni indim. Bir yanlışlık olmasın?’ dedim. ‘Görüntüler var’ dedi. Tekrar uçağa binip İzmir’e döndüm. Gittim buluştukları yere, kapıyı çaldım. Açılmadı. Bir tekme attım kapıya, yerle bir oldu. Bir baktım bunların ikisi de çıplak. Beni gördüler, kapandılar. Hemen çarşafı çektim, çıplaklar. Ekmek bıçağı vardı, aldım onu ‘Sen neyinle yaptın bu işi’ dedim. ‘Bir şey yapmadım’ dedi. Hemen boşadım.”

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EVLENMİŞ, GÜNDEME GETİRMEK ŞIK OLMAZ

Bülent Ersoy, 2007’de evlenip 1 yıl sonra boşandığı şarkıcı Armağan Uzun hakkında kısa konuştu:

“Öteki, kır saçlı (Armağan Uzun) da çok meraklıydı belden aşağısına. Şimdi evlenmiş, çocuğu olmuş. Fazla gündeme getirmek şık olmaz. O da öyle yaptı, hemen boşadım. Efendi bir çocuktu, kaliteliydi. Ama zaafları var, canı başka birini çekmiştir.”