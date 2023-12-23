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Bülent Ersoy ihanet gününü anlattı: Kapıyı kırdım, Cem Adler'i yatakta bastım

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#Bülent Ersoy#Cem Adler#Armağan Uzun
Bülent Ersoy ihanet gününü anlattı: Kapıyı kırdım, Cem Adleri yatakta bastım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 08:06

Bülent Ersoy, eski eşleri Cem Adler ve Armağan Uzun’dan ihanet nedeniyle boşandığını açıkladı. Ünlü sanatçı, Cem Adler’i yatakta bir kadınla yakaladığı günün detaylarını da anlattı.

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BANU Alkan ve Safiye Soyman’la birlikte “Dünya Güzellerim Masada” adlı bir YouTube programı hazırlayan Bülent Ersoy ihanet açıklamasıyla gündemde. Sanatçı, programda eski eşleri Cem Adler ve Armağan Uzun’dan kendisini aldattıkları için boşandığını söyledi.

1998 yılında evlendiği, kendisinden 27 yaş küçük olan Cem Adler’i bir başka kadınla yakaladığını anlatan Ersoy, şöyle konuştu:

“Uçaktan indim, Savaş Kalafat aradı. ‘Bülent Hanımcığım, üzüleceksiniz ama size bir şey söylemek istiyorum. İzmir’de bir ev var, Cem’i çektiler oradan çıkarken’ dedi. ‘Ben şimdi İzmir’den geliyorum, uçaktan yeni indim. Bir yanlışlık olmasın?’ dedim. ‘Görüntüler var’ dedi. Tekrar uçağa binip İzmir’e döndüm. Gittim buluştukları yere, kapıyı çaldım. Açılmadı. Bir tekme attım kapıya, yerle bir oldu. Bir baktım bunların ikisi de çıplak. Beni gördüler, kapandılar. Hemen çarşafı çektim, çıplaklar. Ekmek bıçağı vardı, aldım onu ‘Sen neyinle yaptın bu işi’ dedim. ‘Bir şey yapmadım’ dedi. Hemen boşadım.”

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Bülent Ersoy ihanet gününü anlattı: Kapıyı kırdım, Cem Adleri yatakta bastım

Nisan 1998'de kendisinden 27 yaş küçük Cem Adler ile nikah masasına oturan Bülent Ersoy'un evliliği Haziran 1999'da resmen bitti...

EVLENMİŞ, GÜNDEME GETİRMEK ŞIK OLMAZ

Bülent Ersoy, 2007’de evlenip 1 yıl sonra boşandığı şarkıcı Armağan Uzun hakkında kısa konuştu:

“Öteki, kır saçlı (Armağan Uzun) da çok meraklıydı belden aşağısına. Şimdi evlenmiş, çocuğu olmuş. Fazla gündeme getirmek şık olmaz. O da öyle yaptı, hemen boşadım. Efendi bir çocuktu, kaliteliydi. Ama zaafları var, canı başka birini çekmiştir.”

Bülent Ersoy ihanet gününü anlattı: Kapıyı kırdım, Cem Adleri yatakta bastım

Bülent Ersoy'un Armağan Uzun ile olan evliliği de ihanet nedeniyle bitti...

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#Bülent Ersoy#Cem Adler#Armağan Uzun

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