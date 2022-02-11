Bülent Ersoy: Ata’mı ziyarete yine gideceğim

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Perde arkası ortaya çıktı Dikkat çeken Türkiye, Rusya ve İsrail detayıPerde arkası ortaya çıktı! Dikkat çeken Türkiye, Rusya ve İsrail detayı#Kureyşi
Kar kalınlığı 7 metreyi buldu Böylesi görülmedi... Meteorolojiden çok önemli uyarıKar kalınlığı 7 metreyi buldu! Böylesi görülmedi... Meteoroloji'den çok önemli uyarı#Meteoroloji
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldüElon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'#Elon Musk
Son dakika... Haydar Dümen hayatını kaybettiSon dakika... Haydar Dümen hayatını kaybetti#Haydar Dümen
Son dakika: Ayşenur Arslanın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine suç duyurusuSon dakika: Ayşenur Arslan'ın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine suç duyurusu#Türk Mukavemet Teşkilatı
Bakan Soylu talimat vermişti... Harekete geçildi: Eş zamanlı baskınBakan Soylu talimat vermişti... Harekete geçildi: Eş zamanlı baskın#Uyuşturucu
Dünya savaşı Biden uyardı: Orayı derhal terk edinDünya savaşı! Biden uyardı: Orayı derhal terk edin#Joe Biden
Son dakika... Sanayi üretimi verisi belli olduSon dakika... Sanayi üretimi verisi belli oldu#Sanayi Üretimi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...#Elektrik Faturası
Uzmanlar uyardı Bu yıl resmen akın edecekler, elinizi çabuk tutun...Uzmanlar uyardı! Bu yıl resmen akın edecekler, elinizi çabuk tutun...#Turizm
Dehşet saçan kocayı yaralamıştı Tolga Daşkıran o anları anlattıDehşet saçan kocayı yaralamıştı! Tolga Daşkıran o anları anlattı#Eskişehir
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlunu kaybeden Ece Erkenden yeni paylaşımEşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den yeni paylaşım!#Ece Erken
29 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Her terörist için kaçınılmaz son bellidir29 terörist etkisiz hale getirildi! MSB: Her terörist için kaçınılmaz son bellidir#MSB
Eski masaj terapisti konuştu: Hiç giyinmez ve sürekli cinsel hayatımı sorgulardıEski masaj terapisti konuştu: Hiç giyinmez ve sürekli cinsel hayatımı sorgulardı#Prens Andrew
Suikastta üniformalı çete iziSuikastta üniformalı çete izi#Halil Falyalı
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Bülent Ersoy: Ata’mı ziyarete yine gideceğim

#Bülent Ersoy#Pınar Kerimoğlu#Anıtkabir
Bülent Ersoy: Ata’mı ziyarete yine gideceğim
Behlül AYDIN

Bülent Ersoy önceki gün modacısı Pınar Kerimoğlu’nun 14 Şubat sahnesine hazırladığı kostümün provası için Nişantaşı’ndaydı.

Haberin Devamı

Ersoy geçtiğimiz ay Anıtkabir ziyaretinde yaşanan ‘şemsiye krizi’ ile ilgili “Ata’mı ziyarete gittim yine gideceğim, yine gideceğim. Ben öyle kolay pabuç bırakmam, beni bilirsiniz” dedi.

Diva, hayatının film olacağı açıklamasının hatırlatılması üzerine “Filmler koptu” diyerek projenin durduğunu söyledi: “Epey bir kalp kırgınlığı olabilir, daha yaşayan kişiler var. Hayatımın içerisinde rahmetliler de var. Ne denecek? ‘Ölünün arkasından konuşuyor’ mu? Ama ben o canlıyken yaşadım onları. Daha karar vermedim o işe.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bülent Ersoy#Pınar Kerimoğlu#Anıtkabir

BAKMADAN GEÇME!

Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse

BAKMADAN GEÇME!

Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

 #Elektrik Faturası
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse