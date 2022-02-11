Bülent Ersoy: Ata’mı ziyarete yine gideceğim

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Ersoy geçtiğimiz ay Anıtkabir ziyaretinde yaşanan ‘şemsiye krizi’ ile ilgili “Ata’mı ziyarete gittim yine gideceğim, yine gideceğim. Ben öyle kolay pabuç bırakmam, beni bilirsiniz” dedi.

Diva, hayatının film olacağı açıklamasının hatırlatılması üzerine “Filmler koptu” diyerek projenin durduğunu söyledi: “Epey bir kalp kırgınlığı olabilir, daha yaşayan kişiler var. Hayatımın içerisinde rahmetliler de var. Ne denecek? ‘Ölünün arkasından konuşuyor’ mu? Ama ben o canlıyken yaşadım onları. Daha karar vermedim o işe.”