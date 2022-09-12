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Bu işi biliyor (Hazal Kaya)

Güncelleme Tarihi:

#HAZAL KAYA#Moda#Tarz
Bu işi biliyor (Hazal Kaya)
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 08:15

Kendini her geçen gün daha da güzelleştiren Hazal Kaya, ‘yaz düğün ve davetlerinde nasıl giyilir’ sorusuna cevap olmuş.

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‘Burada olmasaydı daha da iyi olurdu’ diyebileceğim tek bir detay var, o da stilettosu.
Renk ve modeli tamam ama mevsim itibarıyla ince bantlı bir sandalet tercih etseydi kesinlikle daha da kusursuz olacaktı.

Bu işi biliyor (Hazal Kaya)

Stil ikonu Ece (Ece Sükan)

İstanbul’un en stil sahibi, en elegan kadınlarından biridir Ece Sükan.
Nerede ne giyileceğini çok iyi bilen, her kıyafetiyle gözleri üzerine çevirmeyi başaran stil ikonu Ece,
su yeşili saten elbisesi ve altın rengi Gucci ayakkabılarıyla da yine ışıldamış.

Bu işi biliyor (Hazal Kaya)

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