Bu işi biliyor (Hazal Kaya)

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‘Burada olmasaydı daha da iyi olurdu’ diyebileceğim tek bir detay var, o da stilettosu.

Renk ve modeli tamam ama mevsim itibarıyla ince bantlı bir sandalet tercih etseydi kesinlikle daha da kusursuz olacaktı.

Stil ikonu Ece (Ece Sükan)

İstanbul’un en stil sahibi, en elegan kadınlarından biridir Ece Sükan.

Nerede ne giyileceğini çok iyi bilen, her kıyafetiyle gözleri üzerine çevirmeyi başaran stil ikonu Ece,

su yeşili saten elbisesi ve altın rengi Gucci ayakkabılarıyla da yine ışıldamış.