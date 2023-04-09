Broadway İstanbul’da

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ÜNLÜ MÜZİKALLERDEN SEÇMELER

Daha önce “Broadway’den İstanbul’a Müzikaller” projesine imza atan Nurcan Karaca, bu kez “Broadway in İstanbul” müzikalini seyirciyle buluşturuyor. “Chicago”, “Grease”, “Moulin Rouge” gibi gişe rekorları kırmış ünlü Broadway müzikallerinden seçilmiş parçaların yer alacağı gösteri, 13 Mayıs’ta Maslak TİM Show Center’da sahnelenecek.

BOL YILDIZLI KADRO

Projede Pelin Akil, Canan Ergüder, Burak Yörük, Başak Gümülcinelioğlu, Pelin Uluksar, Melis Minkari, Kaan Miraç Sezen, Ecem Sena Bayır ve Tuana Yılmaz yer alıyor. Haftalardır prova yapan ekip, sevilen eserleri Uğur Baburhan’ın rejisi, Serpil Günseli’nin müzik direktörlüğü ve Nur Doğan’ın koreografisiyle sahneye taşıyacak.