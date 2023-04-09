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Broadway İstanbul’da

Güncelleme Tarihi:

#Broadway İn İstanbul#“Grease#Pelin Akil
Broadway İstanbul’da
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 07:00

Ünlü isimlerin rol aldığı “Broadway in İstanbul”, 13 Mayıs’ta perde açacak. Müzikal, İstanbul’da Broadway rüzgârları estirecek.

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ÜNLÜ MÜZİKALLERDEN SEÇMELER
Daha önce “Broadway’den İstanbul’a Müzikaller” projesine imza atan Nurcan Karaca, bu kez “Broadway in İstanbul” müzikalini seyirciyle buluşturuyor. “Chicago”, “Grease”, “Moulin Rouge” gibi gişe rekorları kırmış ünlü Broadway müzikallerinden seçilmiş parçaların yer alacağı gösteri, 13 Mayıs’ta Maslak TİM Show Center’da sahnelenecek.

BOL YILDIZLI KADRO
 Projede Pelin Akil, Canan Ergüder, Burak Yörük, Başak Gümülcinelioğlu, Pelin Uluksar, Melis Minkari, Kaan Miraç Sezen, Ecem Sena Bayır ve Tuana Yılmaz yer alıyor. Haftalardır prova yapan ekip, sevilen eserleri Uğur Baburhan’ın rejisi, Serpil Günseli’nin müzik direktörlüğü ve Nur Doğan’ın koreografisiyle sahneye taşıyacak.

Broadway İstanbul’da

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#Broadway İn İstanbul#“Grease#Pelin Akil

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