Bozkurt İlham Gencer son yolculuğuna uğurlandı...

Türkiye’nin ilk piyanist şantörlerinden olan caz müzisyeni Bozkurt İlham Gencer önceki gün Bodrum’da vefat etti. Evinde fenalaşan ünlü sanatçıya ilk müdahaleyi müzisyen oğlu Bora Gencer yaptı. Hemen hastaneye kaldırılan usta sanatçı 101 yaşında hayatını kaybetti.

AKM'DE SON GÖREV

Bozkurt İlham Gencer için MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) tarafından saat 10.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) veda töreni düzenlendi...

Ünlü isimler büyük ustaya son görevini yerine getirmek için törende hazır bulundu.

ŞEREFİYLE YAŞAYIP, ŞEREFİYLE ÖLDÜ

Babasının vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Bora Gencer duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Türkiye ve dünya çok önemli bir değeri, bir duayen kaybetti. Sadece bizim babamız değil, birçok insanın babası olmuş bir babanın evladı olmanın gururunu yaşıyorum. Şerefiyle yaşayıp, şerefiyle öldü. Allah herkese öyle nasip etsin. Sanat her zaman siyasetin üstünde; çünkü siyaset bir zaman geliyor unutuluyor ama gerçek sanatçılar unutulmuyor. Biz de milyonlarca yıl unutulmayacak bir babanın evladı olarak son görevimizi yapmaya geldik. Katılan, seven herkese teşekkür ediyoruz. Emek verdiği bütün insanlar burada.Çok büyük bir acı. Ben şu an devrimi tamamladım. Anne de gitti baba da gitti. Hayat anlamsızlaşıyor böyle durumda. Allah herkese sıralı ölüm versin.“

ALLAH HEPİMİZE GÜÇ VERSİN

İlham Gencer’in vasiyeti var mıydı sorusuna da cevap veren Bora Gencer, “Devlet sanatçılığı istiyordu ama o prosedür değişmiş, devlet büyüklerimiz o hayattayken bunu gerçekleştiremediler. Böyle bir sanatçılık unvanı kalkmış araştırmalarım sonucunda… Başka bir şey yapılacak denmişti ama yapılmadı. En çok istediği ülkede insanların silahsız gezmesi… Silahlara çok karşı bir insandı, hayatı boyunca çakı bile taşımadı. Bizim o işlerle ilgimiz olmaz. ‘Sabır, şükür ve dua’ dedi hep. Bu üç önemli konu üzerinde hep durdu. Onun ülkeye olan inancı ve hayata olan bağlılığı hayatta tuttu. İki senedir çok büyük uğraşlar verdik. Yeri geldi düzeldik, yeri geldi biraz bozulduk, tekrar toparladık buraya kadarmış... Çok büyük acı içindeyim, tarifi imkânsız bir acı. Babam muhteşem bir insandı, herkesin sevgilisi oldu. Bugün 27 yaşında bir insan, İngiltere’de yaşayan bir genç gelip babamla doğum gününü kutluyor. Sadece belli bir yaşa değil her yaşa hitap eden, yaş skalası olmayan bir adamdı. Asıl acıyı onu defnettikten sonra yüreğimde hissedeceğimi biliyorum. Allah hepimize güç versin.” şeklinde konuştu.

DOSTLARI ÜNLÜ SANATÇIYI ANDI

101 yaşında vefat eden İlham Gencer'i dostları şu sözlerle andılar...

Nuri Alço: İlham Gencer’i anlatmak kolay bir şey değil. Geçen yaz Bodrum’da beraberdik. En son hastane ziyaretini yaptım. Göğsünden Türk bayrağını ayırmayan, çok güzel bir insandı. Kalbi güzel bir insandı, büyük efsane yeri hiçbir zaman doldurulamayacak. En son hastanede gördüm kendisini, güzel bir insanı kaybettik.

Müzik yapımcısı Hakan Eren: Başımız sağ olsun… Türk popunun yaşayan çınarlarından, efsanelerinden biriydi. İlk Türkçe sözlü müziği başlatan birçok sanatçıyı müzik dünyasına katan Ajda Pekkan’dan Emel Sayın’a kadar… Türkiye’nin ilk caz piyanisti… Benim de uzun yıllar beraber çalıştığım bir usta. Çok şey yaşadık. Hayatımda hiçbir şeyi unutmayan hafızası bu kadar sağlam birini görmedim. 90’lı yaşlarında her şeyi hatırlardı.

İlham Amca bunu övünerek söylerdi; Nota bilmezdi ama her şeyi çalardı. İnanılmaz bir müzik aşkı vardı, piyano çalmayı severdi hiç boş durmazdı. Sohbeti hoş bir insandı. Egosu kaprisi yoktu.

"MÜZİK TARİHİMİZİN KÖŞE TAŞLARINDAN BİR TANESİ"



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz: "Bozkurt İlham Gencer’in Türkiye’nin ilk piyanistlerinden biri olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "Müzik dünyasına kazandırdığı birçok ilkler var. Bu anlamda müzik tarihimizde köşe taşlarından bir tanesi ve ayrıcalıklı bir yeri var. Ama aynı zamanda sanata, özellikle de genç sanatçılara, şimdi kıdemli sanatçı olmuş dönemin pek çok sanatçısına yol göstericiliği, dokunmuşluğu var. Birçoğunun üzerinde emeği var. İnsanların gönlünde ayrıca mutlu bir yer edinmesini de başardı. Büyük bir özveriyle çalışıyor olması, çok çalışkanlığı, müziğinin yüreğimizde bıraktığı derin izler ise armağan olarak bizlere kaldı. Eminim ki sanatın gücünü keşfetmek ve yaratıcılığı ifade etmek için gelecek nesiller İlham Gencer’in sanatından ilham alacaklar. Bizleri etkileyen bir yolculuğa çıkaran büyük ustanın bu son yolculuğunda da ailesinin, sevenlerinin ve sanat dünyamızın başı sağ olsun. Sanatını, özverisini, bitmeyen enerjisini ve kalplerimizdeki yerini her zaman anacağız."

Nilgün Belgün: Kızım Merve’nin dedesi, çok sevdiğim eski kayınpederim, müzik adamı İlham Gencer’i kaybettik. Çok üzgünüm çok. Mekânı cennet olsun.

TÜRKÇE SÖZLÜ POP MÜZİĞİNİ BAŞLATAN İSİM

* 30 Ağustos 1922 İstanbul doğumlu olan Bozkurt İlham Gencer, henüz beş yaşındayken annesinden aldığı derslerle ve evlerindeki konsol piyanoyu çalarak müzik hayatına başladı. İlk bestesi olan “İlham Vals”i de beş yaşındayken bestelemişti ve ilk konserini de yine beş yaşındayken Saray Sineması’nda vermişti. Gençlik yıllarında çeşitli lokallerde piyano çalarak ve solistlik yaparak kendini geliştirdi. Türkiye’nin ilk yerli caz grubunu kurdu. Daha sonra İstanbul Radyosu’nda Ayten Alpman ile birlikte programlar sunmaya başladı.

ÇATI KULÜBÜ AÇTI

* 1960 yılında Şişli’de Çatı Kulübü’nü açarak burada konservatuvar eğitimleri verdi. Bu kulüple birçok sanatçının tanınmasını sağladı. Dönemin ünlü isimleri olan Cem Karaca, Emel Sayın, Barış Manço, Ajda Pekkan gibi isimleri kendi sahnesinde çıkardı. Fransız şarkıcı Bob Azzam’ın ünlü şarkısı ‘C’est écrit dans le Ciel’ Türkçe seslendirdi. Bu şarkı, Türkçe söylenmiş ilk pop parça olarak tarihe geçti. Daha sonra bu şarkı “Bak Bir Varmış Bir Yokmuş” adını aldı ve Türkiye’de cover akımı başladı.

İKİ EVLİLİK YAPTI

* İlham Gencer iki evlilik yaptı. 1953’te şarkıcı Ayten Alpman’la evlendi. Çift, 1961’de boşandılar. Bu evlilikten İlhan Gencer ve Ayşe Gencer dünyaya geldi. Sanatçı, ikinci evliliğini ise Necla Gencer’le yaptı. Bu evlilikten de oğlu Bora Gencer dünyaya geldi. İlham Gencer’in üç çocuğu da kendisi gibi müzikle ilgilendi. Sanatçının caz vokalisti olan kızı Ayşe Gencer geçen aralık ayında, 66 yaşında yaşamını yitirdi.