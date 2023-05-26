İlham Gencer'in son vasiyeti 100. yıl Marşı

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Türkiye’nin ilk piyanist şantörlerinden olan caz müzisyeni Bozkurt İlham Gencer önceki gün Bodrum’da vefat etti.

Evinde fenalaşan ünlü sanatçıya ilk müdahaleyi müzisyen oğlu Bora Gencer yaptı. Bora Gencer, “Hem karakter olarak hem de vücut olarak sağlam bir insandı. Beklemiyorduk. Evde fenalaşmış, ben geldiğimde kalp masajı yaptım babama. Uğraştım, daha sonra ambulans geldi. Hastaneye gittiler ve orada da uğraştılar ama babamı maalesef kaybettik” dedi. Bora Gencer, acı haberi sanat dünyasına da sosyal medya hesabından duyurdu. Gencer yaptığı paylaşımda, “Babam Türkiye’nin babası, benim canım varlığımın sebebi dünya iyisi insan adam gibi adam Bozkurt İlham Gencer’i kaybettik. Büyük üzüntü içerisindeyiz, çok uğraştık çok emek verdik. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi” ifadelerini kullandı.

ATATÜRKÇÜYDÜ

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* Hastalığı süresince babasının yanından ayrılmayan Bora Gencer, “Bireysel silahlanmaya karşıydı. Atatürkçü bir adamdı. Ülkesini seven bir insandı. Şerefiyle yaşadı şerefiyle öldü. Ülkesinin iyi olması dışında hiç özel bir vasiyeti yoktu” dedi.

AKM’DE VEDA TÖRENİ

* Bozkurt İlham Gencer için bugün MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) tarafından saat 10.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) veda töreni düzenlenecek. Ardından sanatçı Zincirlikuyu Camisi’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.

TÜRKÇE SÖZLÜ POP MÜZİĞİNİ BAŞLATAN İSİM

* 30 Ağustos 1922 İstanbul doğumlu olan Bozkurt İlham Gencer, henüz beş yaşındayken annesinden aldığı derslerle ve evlerindeki konsol piyanoyu çalarak müzik hayatına başladı. İlk bestesi olan “İlham Vals”i de beş yaşındayken bestelemişti ve ilk konserini de yine beş yaşındayken Saray Sineması’nda vermişti. Gençlik yıllarında çeşitli lokallerde piyano çalarak ve solistlik yaparak kendini geliştirdi. Türkiye’nin ilk yerli caz grubunu kurdu. Daha sonra İstanbul Radyosu’nda Ayten Alpman ile birlikte programlar sunmaya başladı.

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ÇATI KULÜBÜ AÇTI

* 1960 yılında Şişli’de Çatı Kulübü’nü açarak burada konservatuvar eğitimleri verdi. Bu kulüple birçok sanatçının tanınmasını sağladı. Dönemin ünlü isimleri olan Cem Karaca, Emel Sayın, Barış Manço, Ajda Pekkan gibi isimleri kendi sahnesinde çıkardı. Fransız şarkıcı Bob Azzam’ın ünlü şarkısı ‘C’est écrit dans le Ciel’ Türkçe seslendirdi. Bu şarkı, Türkçe söylenmiş ilk pop parça olarak tarihe geçti. Daha sonra bu şarkı “Bak Bir Varmış Bir Yokmuş” adını aldı ve Türkiye’de cover akımı başladı.

İKİ EVLİLİK YAPTI

* İlham Gencer iki evlilik yaptı. 1953’te şarkıcı Ayten Alpman’la evlendi. Çift, 1961’de boşandılar. Bu evlilikten İlhan Gencer ve Ayşe Gencer dünyaya geldi. Sanatçı, ikinci evliliğini ise Necla Gencer’le yaptı. Bu evlilikten de oğlu Bora Gencer dünyaya geldi. İlham Gencer’in üç çocuğu da kendisi gibi müzikle ilgilendi. Sanatçının caz vokalisti olan kızı Ayşe Gencer geçen aralık ayında, 66 yaşında yaşamını yitirdi.

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HÜRRİYET'E ÖZEL AÇIKLAMALAR

* İlham Gencer, 17 Nisan 2022’de Hürriyet’te yayımlanan röportajında Zeynep Bilgehan’a özel açıklamalar yaptı. 99 yaşındayken verdiği röportajda ünlü sanatçı, “100. yaş projeleri neler” sorusuna “Cumhuriyet’in 100. yılı için marş besteledim. Vasiyetim Cumhuriyet’in 100. yıldönümü marşının devlet tarafından çaldırılması” yanıtını verdi. İlham Gencer röportajında bestelediği marşın sözlerini de paylaştı.

CUMHURİYET’LE YAŞITIM GUINNESS’E ADAYIM

* İlham Gencer o röportajında Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye aday olduğunu da söyledi: “Seneye 100 yaşına basıyorum, Cumhuriyet’le yaşıtım. Nota halen bilmem. Allah vergisi... Sahne heyecanım hiçbir zaman kaybolmadı. Heyecansız bir müzik olmaz. Şu an dünyada 99 yaşında piyano çalıp söyleyen benden başka bir insan yoktur herhalde! Guinness rekorları varsa, çağırıyorum, burada hazır bir rekortmen var!”

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70 YILDIR ORUÇ TUTUYORUM

* İlham Gencer uzun yaşamının sırrını “Az yemek yerim çünkü 70 yıldır oruç tutuyorum. Günde bir kez yerim, 12 ay oruçluymuşum gibi sabah kahvaltı yapmam. Günde bir öğün yiyorum sonra da meyve yerim. Bunun da sağlığıma faydası var. Bu mideye yazık değil mi?” sözleriyle dile getirmişti.

HAKKIMI ALMADAN ÖLMEK İSTEMİYORUM

* İlham Gencer hayatında bir tek devlet sanatçısı olamaması nedeniyle burukluk yaşadığını şu sözlerle dile getirmişti: “Sami Coşkun’la Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılı için birlikte ‘Türk Marşı’ yaptık. Şu an çalıştığım Pera Palas’ta fotokopi yapıyorum herkese söyletip ezberletiyorum. 99 yaşına doğru gidiyorum, çok üzgünüm. Talebelerim olan birçok isimden Ajda Pekkan ve Ayten Alpman hepsi devlet sanatçısı oldular. Benim sahneye çıkardığım talebelerim hepsi aldılar bana böyle bir paye vermediler.” Gencer sözlerini şöyle sürdürmüştü: “Lütfen bana ölmeden devlet sanatçılığı unvanımı versinler bu haksızlığı önlesinler. Hak ettiğim şeyi istiyorum torpil istemiyorum. Hakkımı almadan da ölmek istemiyorum, havlu atmıyorum.”

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100. YIL TÜRKÜSÜ

Gözlerimden akan yaşım

İner Türklük diye diye

Sevdalanmış yüce başım

Diner Türklük diye diye



****

Yoksa maddi imkânımız

Zorlu olsun düşmanımız

Yalnız olsun inancımız

Yener Türklük diye diye

****

Bir zamanlar gökle yerin

İftaharı biz tarihin

Gönüllere aşk kadehin

Sunar Türklük diye diye

****

Biz atadan aldık hızı

Bayrağımız kan kırmızı

Anlımıza ay yıldızın

Konar Türklük diye diye

****

Bir ses gelir Ankara’dan

Çanakkale Sakarya’dan

Kızıl ırmak fıratlardan

Akar Türklük diye diye

***

Yüce vatan güzelvatan

Sana âşık olduk inan

Damarlarda akan bu kan

Yanar Türklük diye diye

****

Gazi Kemal Önderimiz

Tunç bilekli Türk genciyiz

Cumhuriyet Bayramımız

Kutlu olsun hepimize...

100. YAŞA ÖZEL KUTLAMA

İlham Gencer, 100’üncü yaşını Bodrum’da geçen sene 28 Ağustos’ta özel bir geceyle kutladı. Oğlu Bora Gencer’in Bodrum’daki Titanic Otel’de organize ettiği davette sanatçının yakın dostları Ajda Pekkan, Ahmet Selçuk İlkan, Yeşim Salkım, Yonca Evcimik, Keremcem ve Ümit Sayın da sahneye çıktı.

MASAL KAHRAMANI GİBİYDİ

Türkiye’nin ilk piyanist şantörlerinden, caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer’in vefatı sanat dünyasındaki dostlarını derinden sarstı. Ünlü isimler üzüntülerini sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

Nilgün Belgün: Kızım Merve’nin dedesi, çok sevdiğim eski kayınpederim, müzik adamı İlham Gencer’i kaybettik. Çok üzgünüm çok. Mekânı cennet olsun.

* Emir Ersoy: 100 yıllık çınar... Cumhuriyet âşığı, Atatürk âşığı, vatansever, milliyetçi Bozkurt İlham Gencer! Türkiye’nin ilk gece kulüplerini açan, Ajda Pekkan’dan Babam Metin Ersoy’a birçok isme sanat yolculuklarının kapılarını açan, Türk pop müziğini başlatan büyük usta, duayen caz müzisyeni, canımız abimiz İlham Gencer... Artık sen de cennette eski dostlarınlasın. Hepiniz kalbimizdesiniz.

* Gonca Vuslateri: Bir varmış bir yokmuşuz.

* Ebru Gündeş: Değerli büyüğümüz İlham Gencer’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.

* Betül Demir: Hoşça kal efsane İlham Gencer... Çok üzgünüm koca çınar, eşsiz coşkun, müziğe katkın, bilgin birikimin, enerjinle hepimize ilham verdin. Huzurla uyu benim canım.

* Ajda Pekkan: Canım ustam, çok değerli hocam, ilk sahnemin duayeni... Sevgili İlham Gencer ruhun şad olsun, ışıklar içinde uyu.

* Pelin Körmükçü: Hem müziği hem de kaliteli klas kişiliğiyle örnek bir sanatçıydı. Çok severdim ve çok üzgünüm. Nur içinde yatsın.

* Aydan Şener: Bir çınar daha gitti. Çok üzüldüm.

* Yeşim Salkım: Baba dostu, büyüğüm, canım arkadaşım Bora Gencer’in babası İlham Gencer nur içinde uyu, bir devir kapandı.

* Hakan Eren: Koca bir tarih aramızdan ayrıldı. Türk popunun başlangıcına imza atan büyük müzisyen İlham Gencer aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin. Müzik dünyamıza tartışılmaz bir şekilde adını altın harflerle yazdırdı.

* Ali Kocatepe: Müzik dünyamızın efsane müzik adamıydı. Bodrum’da bir süredir tedavi görüyordu. İlham Gencer ağabeyim bize veda etti. Çok üzgünüm. Kızı Ayşe Gencer’i 6 ay önce kaybetmiştik. Bora ve İlhan’a sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

* Şehrazat: Elinde büyüdüğüm değerli müzik adamı İlhan Ağabeyim vefat etmiş. Allah gani gani rahmet eylesin.

* Hakan Altıner: Bir yüce çınar; İlham Gencer de yok artık. Kulaklarımda ve kalbimde onun coşkulu piyano çalışı hep kalacak. Sevgiyle rahmetle uğurluyorum.

* Yasemin Hadivent: Uzun ömrünün sırrı müziğe ve piyanosuna olan örnek alınacak tutkusuydu. Her zaman şık, her daim nazikti. Masal kahramanı gibiydi.

* Lale Belkıs: Notalar yetim kaldı! Müzik tarihimizin büyük ustası İlham Gencer; huzur içinde uyu...

* Renan Bilek: Memlekette müzik tarihi var oldukça, asla unutulmayacaksın usta.

* Aslı Omağ: Seninle pazartesi günleri Q Jazz’da birlikte yaptığımız eğlenceli sahne performanslarımızı asla unutmayacağım.

* Kubat: 100 yıl boyunca piyano çalan o eller öpülmez mi? Mekânın cennet olsun ustam.

* Çiğdem Tunç: Bir devir kapandı.

* Ayşegül Aldinç: İlhan’a, Bora’ya sevenlerine sabırlar diliyorum. Bize geride bıraktıkları eserlerle, anılarıyla avunmak ve hüzün kalıyor.

* Fedon: Saygıdeğer ağabeyim, büyük müzik adamı, 1962’de Osmanbey Çatı Kulüp’te bize hoş geldin dediğin günü hatırlıyor ve bugüne dek bir kardeşin olarak kalmanın gururunu yaşıyorum, ruhun şad olsun, nur içinde yat.