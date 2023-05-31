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Boğaç'ın karavanı... Huzuru doğada buldu!

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#Boğaç Aksoy#Şevval Sam#Yasemin Özilhan
Boğaçın karavanı... Huzuru doğada buldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 15:53

Boğaç Aksoy, bu yaz tatil tercihini karavandan yana yaptı.

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Her fırsatta doğa âşığı olduğunu dile getiren ve sık sık kamp yapan oyuncu, çareyi karavan satın almakta buldu.

Boğaçın karavanı... Huzuru doğada buldu

Karavan ruhunu çok sevdiğini söyleyen Aksoy, “Uzun zamandır karavanla gezme hayalim vardı. Uzun vadede yurtdışı planım da var, fakat ilk hedefim kendi kıyı şeridimizi dolaşmak. Ayrıca karavanla birlikte daha sağlıklı yaşamaya başladım. Güneşle birlikte uyanıp meditasyon yapıyorum. Ormanda yürüyüşler yapıp doğal besleniyorum. Kısacası doğada huzur buluyorum” dedi.

Boğaçın karavanı... Huzuru doğada buldu


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DOĞA İÇİNDE TATİL

Koronavirüs salgını sonrası kalabalıklardan kaçmak isteyen ünlüler 5 yıldızlı lüks otellerin aksine karavana ve çadır tatillerine ilgi göstermeye başladılar. İşte doğa ile iç içe olmayı seçen o ünlüler...

Prenses sezonu açtı...

Yaz aylarında ‘Prenses’ adını verdiği karavanıyla tatile çıkan Şevval Sam sezonu açtı.

Çatalca’ya giden ünlü oyuncu, aracını Kabakça köyünde bulunan Elmalıdere Piknik Alanı’na park etti.

Yemek masasını da kuran Sam, karavanı önünde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında “Prenses sezonu açtı valla” notuyla paylaştı.

Boğaçın karavanı... Huzuru doğada buldu

300 BİN TL'LİK KARAVAN

Cemiyetin ünlü çifti Yasemin-İzzet Özilhan, son yılların yükselen trendi olan karavan modasına kayıtsız kalamadı.

Boğaçın karavanı... Huzuru doğada buldu

Çift, Crawler marka karavan satın aldı. Yasemin-İzzet Özilhan Batu 535 model karavanlarına 300 bin lira ödedi. Lüks karavanları ile kendilerine sakin bir rota çizen ikiliden Yasemin Özilhan, ilk doğa tatilinin fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

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Boğaçın karavanı... Huzuru doğada buldu

26 YILLIK KARAVAN HAYATI

Oyuncu Bedia Ener ile eşi, karavan hayatını çok seviyor. 26 senedir karavanı olan çift yılın büyük bir bölümünü Bodrum’da, karavanında geçiriyor.

Boğaçın karavanı... Huzuru doğada buldu

ADI PRENSES

Karavan tutkusu olan isimlerden biri de Şevval Sam. Sam, Prenses adını verdiği karavanıyla uzun bir tatile çıktı.

Boğaçın karavanı... Huzuru doğada buldu

Şarkıcı, “Prenses’i tatile götüreyim dedim. O da hak etti artık. Sağlığım ve imkanlarım el verirse dünyayı bir karavanla gezmeyi istiyorum. İnsan böyle daha özgür oluyor. Mülk edinmek istemiyorum” demişti...

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9,5 METRELİK KARAVAN

Volkan Konak uçak korkusu nedeniyle 10 yıl önce 9.5 metre uzunluğunda bir karavan yaptırdı.

Boğaçın karavanı... Huzuru doğada buldu


Volkan Konak "Sülalem TIR’cılıktan geliyor. Bu sebeple karavanı kocaman, otobüs gibi yaptırdım. İçinde 6 kişi kalabiliyor. İkinci bir ev gibi. Ayrıca maceraperestim. Türkiye ve Avrupa'da dolaşmadığım yer kalmadı. Bestelerimi de 'tek kişilik cumhuriyetim' dediğim karavanımda yapıyorum' dedi.

TERCİHİ DOĞA

Doğa seyahatlerine meraklı olan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’in 2 arazi aracı ve 750 bin TL’lik lüks bir karavanları var.

Boğaçın karavanı... Huzuru doğada buldu

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Kıvanç Tatlıtuğ geçen yıl da pikap kamyonetinin arkasına 100 bin TL harcayıp mini bir karavan yaptırdı. Bu araç açılabilir bölmeleri ve çadırıyla genişleyerek büyüyor.

AVRUPA'YI GEZDİLER

Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti 450 bin TL’lik karavanlarıyla Avrupa’yı gezdi.

Boğaçın karavanı... Huzuru doğada buldu

5 YILDIZLI OTEL YERİNE KAMP

Oyuncu çift Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı da lüks oteller yerine doğa tatilini tercih ediyor. Çift geçtiğimiz yaz yakın dostları Başak Daşman ve oğulları Can ile tatile çıktı.

Boğaçın karavanı... Huzuru doğada buldu

Ekip soluğu Fethiye'de aldı. Daha sonra ise rotayı Bozburun'a çevirdi.

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Boğaçın karavanı... Huzuru doğada buldu



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#Boğaç Aksoy#Şevval Sam#Yasemin Özilhan

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