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Türk televizyon tarihine damga vuran 'Bizimkiler'in usta oyuncuları anlattı: Tükensek biz tükenirdik

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#Bizimkiler#Ayşe Kökçü#Müjgan Ağralı
Türk televizyon tarihine damga vuran Bizimkilerin usta oyuncuları anlattı: Tükensek biz tükenirdik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 09:09

Bir döneme damga vuran “Bizimkiler” dizisinin usta oyuncuları Ayşe Kökçü, Müjgan Ağralı ve Zihni Göktay, tükenmişlik sendromuna girdiklerini dile getiren genç meslektaşlarını eleştirdi. Ayşe Kökçü, “Biz hiç böyle şeylere yakalanmadık” derken Göktay da “Bu tamamen şımarıklık. Haftada 3 oyun oynardık, tükensek biz tükenirdik” diye konuştu.

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90’lı yılların efsane dizisi “Bizimkilerin” usta oyuncuları Ayşe Kökçü, Müjgan Ağralı ve Zihni Göktay, “Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece” programına konuk oldu. 14 yıl boyunca yayınlanan “Bizimkiler” dizisiyle izleyicinin kalbine taht kuran usta sanatçılar, tükenmişlik sendromuna girdiklerini söyleyen isimleri hedef aldı. Esra Dermancıoğlu’nun tükenmişlik sendromuna yakalanması hakkında konuşan Ayşe Kökçü “Genelde gençlerde olur derler ama Esra Dermancıoğlu genç biri değil. Biz hiç tükenmişliğe yakalanmadık. En kötü anımda dahi tiyatroya gidince her şeyi unutup en iyi şekilde işimi yaparım. Bana oyun esnasında tükenmemişlik geliyor. Herkes bir yerlere çıkıyor ama orada kalmak sorun. Yaş aldıkça mesleğini istediğin gibi yapamayacaksın. Benden tükenmişlere tavsiye olsun, günün tadını çıkarsınlar. Biraz Pollyannacılık oynayacaksın. Bizim zamanımızda böyle laflar yoktu” ifadelerini kullandı.

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Türk televizyon tarihine damga vuran Bizimkilerin usta oyuncuları anlattı: Tükensek biz tükenirdik


‘TÜKENMİŞLİK SENDROMU ŞIMARIKLIKTIR’

Zihni Göktay ise tükenmişlik sendromuna giren isimlerin şımarıklık yaptığını söyledi. Sektörde böyle şeylere yer olmadığını söyleyen Göktay, “Bazen seyirci seni yukarlara çıkarır ama bir ihanetini görünce de tuzla buz olursun. Seyirciye olan saygımızı yitirmemeye gayret ettik. Bu mesleğin nankörlüğe ve disiplinsizliğe tahammülü yoktur. Haftada 3 oyun oynardık, tükensek biz tükenirdik” dedi.

Türk televizyon tarihine damga vuran Bizimkilerin usta oyuncuları anlattı: Tükensek biz tükenirdik

HAYATI KEYİF ALARAK YAŞIYORUM

Hayatı keyif alarak yaşadığını belirten Müjgan Ağralı da boş vakitlerinde evde dans ettiğini söyledi. Evde kendine has kombinler yaptığını belirten Ağralı, “Rap’çi kıyafetleri giyerek evde hem söylüyorum hem oynuyorum. Yaşadığım süreci keyif alarak yaşıyorum. Motivasyonu bozmamak lazım” şeklinde konuştu.

'BİZİMKİLER' OYUNCULARINA NE OLDU

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'Bizimkiler' dizisi 14 yıl boyunca Türk televizyonlarında yayınlanmış, birkaç istisna dışında, yayınlandığı günlerin hep birincisi olmuş, izleyicinin en beğendiği, en çok ve en uzun süreyle izlediği dizi olma rekorunu elinde tuttu. Dizinin yayından kaldırılmasının ardından bazı oyuncular büyük bir boşluğa düştü. İşsizlik ve çeşitli hastalıklarla mücadele günleri başladı... Ardı ardına bir dönemin en tanınan ve sevilen oyuncularının 'dram' ve ölüm haberleri gelmeye başladı.

AYKUT ORAY

Türk televizyon tarihine damga vuran Bizimkilerin usta oyuncuları anlattı: Tükensek biz tükenirdik

Dizide 'Katil' olarak tanınan ve çok sevilen Aykut Oray, film festivali için gittiği Köyceğiz'de otel odasında ölü bulundu.

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GÜZİN ÖZİPEK(BABANNE)

Türk televizyon tarihine damga vuran Bizimkilerin usta oyuncuları anlattı: Tükensek biz tükenirdik

'Bizimkiler' dizisinin 12 yıl boyunca saygın ve sevecen babaannesi Leyla Hanım'ı başarıyla canlandırdı. Ünlü oyuncu lenfbezi tümörüne ve solunum yetmezliğine yenik düşerek 13 Ağustos 2000 tarihinde 75 yaşında aramızdan ayrıldı.

YAMAN OKAY

Türk televizyon tarihine damga vuran Bizimkilerin usta oyuncuları anlattı: Tükensek biz tükenirdik

Yaman Okay, Şükrünün karısı Nazan'ın bir baltaya sap olamamış ağabeyi Nazım rolündeydi. Yaman Okay 1993 yılında yaşamını yitirdi.

SAVAŞ YURTTAŞ

Türk televizyon tarihine damga vuran Bizimkilerin usta oyuncuları anlattı: Tükensek biz tükenirdik

Dizide 'yengeç' lakabıyla tanınan Savaş Yurttaş, Nisan 2002'de kansere yenik düştü.

ORHAN ÇAĞMAN

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Türk televizyon tarihine damga vuran Bizimkilerin usta oyuncuları anlattı: Tükensek biz tükenirdik

Evin büyükbabası Hüsnü rolündeki Orhan Çağman 1997'de vefat etti.

MEHMET AKAN

Türk televizyon tarihine damga vuran Bizimkilerin usta oyuncuları anlattı: Tükensek biz tükenirdik

Huysuz ve cimri apartman yöneticisi Sabri bey yani Mehmet Akan 2006 yılında aramızdan ayrıldı.

SAVAŞ DİNÇER

Türk televizyon tarihine damga vuran Bizimkilerin usta oyuncuları anlattı: Tükensek biz tükenirdik

Yine dizinin en önemli karakterlerinden olan Şükrü'yü canlandıran Savaş Dinçel de 20 Aralık 2007'de bir kalp krizi sonucunda aramızdan ayrıldı.

AYTON SERT

Türk televizyon tarihine damga vuran Bizimkilerin usta oyuncuları anlattı: Tükensek biz tükenirdik

1997 yılında bir beyin ameliyatı esnasında kaybettiğimiz sanatçı, dizide Davut Usta'nın dükkânına çıkma malzeme taşıyan, el arabalı bir garibanı canlandırmıştı.

OKTAY SÖZBİR

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Türk televizyon tarihine damga vuran Bizimkilerin usta oyuncuları anlattı: Tükensek biz tükenirdik

"Sus iblis kırarım boynuzunu ha!" "Halil Pazarlama" Halil" sözleriyle hatırladığımız Oktay Sözbir, Şubat 2006'da aramızdan ayrıldı.

LATİFE SARUHAN

Türk televizyon tarihine damga vuran Bizimkilerin usta oyuncuları anlattı: Tükensek biz tükenirdik

Sabri Bey'in kayınvalidesini canlandıran Latife Saruhan 2001 yılında aramızdan ayrıldı.

UĞURTAN SAYINER

Türk televizyon tarihine damga vuran Bizimkilerin usta oyuncuları anlattı: Tükensek biz tükenirdik

Türk televizyon tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan 'Bizimkiler’ dizisinde Cemil karakterine hayat veren tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner, 2021 yılında yaşamını yitirdi. 77 yaşındaki Sayıner, yeme bozukluğu ve sıvı elektrolit dengesizliği sebebiyle tedavi görmüştü.

HALİT AKÇATEPE

Türk televizyon tarihine damga vuran Bizimkilerin usta oyuncuları anlattı: Tükensek biz tükenirdik

Efsane dizide Halit Akçatepe "Sıfırcı Nazif" Edebiyat Öğretmeni Nazif Güngör rolünü canlandırdı. Televizyon tarihine damga vuran usta oyuncu 2017 yılında hayata gözlerini yumdu.

ÖZGE ÖZBERK

Türk televizyon tarihine damga vuran Bizimkilerin usta oyuncuları anlattı: Tükensek biz tükenirdik

Dizide uzun süre Ali'nin bir dargın bir barışık yaşadığı sözlüsü Zeynep'i canlandıran Özge Özberk, daha sonra BKM'ye dahil oldu. Çemberimde Gül Oya dizisiyle yıldızı parlayan, Özberk, Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı AROG VE GORA filmlerinde rol aldı.

ERCAN YAZGAN(KAPICI CAFER)

Türk televizyon tarihine damga vuran Bizimkilerin usta oyuncuları anlattı: Tükensek biz tükenirdik

" Buyruuuun" sözleri ve üzerinden yıllarca çıkartmadığı gömleğiyle dikkat çeken Ercan Yazgan, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 8 Mart 2018 tarihinde hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı son olarak ‘Bana Masal Anlatma’ filminde rol aldı.

GÜLER ÖKTEN

Türk televizyon tarihine damga vuran Bizimkilerin usta oyuncuları anlattı: Tükensek biz tükenirdik

Doktor Türkan'ı oynayan Güler Ökten, efsane diziden sonra bir çok dizi ve sinema filmde rol aldı.

ATILAY ULUIŞIK (ALİ)

Türk televizyon tarihine damga vuran Bizimkilerin usta oyuncuları anlattı: Tükensek biz tükenirdik

Atılay Uluışık ise, diziye 11 yaşında bir çocuk olarak başladı.Televizyon izleyicisinin gözünün önünde büyüyen Uluışık, sürpriz bir şekilde evlendi. Ancak mutluluk uzun sürmedi. Uluışık en son ATV'de yayınlanan Doksanlar dizisinde öğretmen Kemal'i canlandırdı.

ERDİNÇ DİNÇER

Türk televizyon tarihine damga vuran Bizimkilerin usta oyuncuları anlattı: Tükensek biz tükenirdik

Dizinin meraklı muhasebe müdürü Ergun'u canlandıran Erdinç Dinçer'in diziden sonra hayatı kolay olmadı. Uzun süre işsiz kaldı. Dinçer, siroz hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

ERDAL ÖZYAĞCILAR

Türk televizyon tarihine damga vuran Bizimkilerin usta oyuncuları anlattı: Tükensek biz tükenirdik

Dizide Şükrü'yü canlandıran Erdal Özyağcılar, aynı karakterle anılmak istemediği için rolünü Savaş Dinçel'e devretmişti. Ünlü oyuncu çok sayıda dizi ve filmde rol aldı.

UMUR BUGAY

Türk televizyon tarihine damga vuran Bizimkilerin usta oyuncuları anlattı: Tükensek biz tükenirdik

On üç yıl aralıksız devam eden efsane dizi 'Bizimkiler' ile 'Türk TV'lerinde en uzun süre devam eden dizi' rekorunu kıran Umur Bugay'ın işleri çok iyi gitmedi. Bugay'ın son dizisi 'Şölen', ilk bölümün ardından yayından kaldırıldı. Dizinin ömrünün sadece bir bölüm olmasına kızan ünlü yapımcı da mesleği bıraktı. Umur Bugay, 2019 yılında aramızdan ayrıldı. 

 

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#Bizimkiler#Ayşe Kökçü#Müjgan Ağralı

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