Birol Güven ile Tamer Karadağlı'nın yolu bakanlıkta kesişti

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YAYINLANDIĞI dönem izleyicileri ekran başına kilitleyen fenomen dizi “Çocuklar Duymasın”da birlikte çalışan Tamer Karadağlı ve Birol Güven’in yolları yıllar sonra bakanlıkta yeniden kesişti. Dizide Haluk karakterine hayat veren Tamer Karadağlı geçen yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olmuştu. Bakanlık önceki akşam yapılan görevlendirmeyle de dizinin yapımcısı ve senaristi Birol Güven’i de Sinema Genel Müdürlüğü’ne atadı.



BİRÇOK FENOMEN DİZİYE İMZA ATTI



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı ile Sinema Genel Müdürlüğü’ne yapımcı Birol Güven getirildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Güven’i tebrik etti ve başarılar diledi. Güven ile çekilmiş bir fotoğrafını da paylaşan Batuhan Mumcu, “Türk sinema, dizi ve film sektörünün hem iç hem dış pazarda gelişmesine, tarihi, kültürel ve toplumsal değerlerimizin daha geniş kitlelere ulaşmasına önemli katkılarda bulunacağına inancım tamdır” dedi.



“Kaygısızlar”, “Ayrılsak da Beraberiz”, “Çocuklar Duymasın”, “Seksenler” ve “En Son Babalar Duyar” başta olmak üzere birçok ünlü TV dizilerinin yapımcısı olarak görev yapan Birol Güven, 2000’den fazla bölümlük 50 televizyon projesine imza attı.