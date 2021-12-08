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Birkan Sokullu: Son saniyelerin adamıyım

#Birkan Sokullu#Meriç Aral#Efe Tunçer
Birkan Sokullu: Son saniyelerin adamıyım

Birkan Sokullu, “Teras Noir” adlı YouTube programına konuk oldu. Son saniyelerin adamı olduğunu söyleyen oyuncu, kendisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

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Birkan Sokullu, Meriç Aral ve Efe Tunçer’in Zorlu PSM YouTube kanalında yayınlanan “Teras Noir” adlı programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, basketbol kariyeri hakkında sorulan “Son saniye üçlüğü mü yoksa etkili bir smaç mı?” sorusuna “Son saniye üçlüğünü daha çok severim. Çünkü hayatta da hep son dakikacıyımdır” yanıtını verdi. Sokullu “Profesyonel bir sporcu olma kararı çok büyük bir şey, o yaşta buna karar
verebilmek zordur” diyen Efe Tunçer’e şöyle dedi:

“Bizim ailede genelde herkes bir spor branşına yönelirdi. Benim çok bir ilgim yoktu ama bir gün babam beni bir organizasyonun olduğu basketbol seçmelerine götürdü. Bir anda o salonda olma hali, tüm o ışıklar, adrenalin vesaire belki de o an için tiyatro sahnesinde olmaya benzer bir histi ve ben orada kaldım.”

Birkan Sokullu: Son saniyelerin adamıyım

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HAYATIM SOSYAL MEDYADA GEÇMİYOR

Birkan Sokullu, sosyal medyayla çok ilgisi olmadığını da sözlerine ekledi: “Hiçbir ilişkim yok denilebilir. Yalnızca bu işin prensiplerine aykırı olmamak adına kullanmaya çalışıyorum. Elimde telefon görüyorsanız satranç oynuyorumdur.”

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