Birkan Sokullu ile aşk yaşayan Eda Gürkaynak: Ailem onu çok seviyor

Mekandan erken ayrılan Eda Gürkaynak, sevgilisini ailesiyle tanıştırması hakkında “Birkan’ı çok seviyorlar. Gayet de iyi anlaşıyorlar” dedi. Birkan Sokullu, “aileye girdi” haberleri için şöyle konuştu: “‘Aileye girmek’ tuhaf. O aileye girmek değil, tanışıklık. Eda da benim ailemi tanıyor. Mutluluğumuzu çevremizle paylaşmaya çalışıyoruz. Sinerjimiz çok yüksek.”
Birkan Sokullu, evliliğe soğuk bakmadığını söyledi:
“Evlilikle alakalı herhangi bir negatif yargım yok. Bir gün karar verirsek, uygulamaktan kaçınmayız.”