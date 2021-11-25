Birkan Sokullu ile aşk yaşayan Eda Gürkaynak: Ailem onu çok seviyor

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Mekandan erken ayrılan Eda Gürkaynak, sevgilisini ailesiyle tanıştırması hakkında “Birkan’ı çok seviyorlar. Gayet de iyi anlaşıyorlar” dedi. Birkan Sokullu, “aileye girdi” haberleri için şöyle konuştu: “‘Aileye girmek’ tuhaf. O aileye girmek değil, tanışıklık. Eda da benim ailemi tanıyor. Mutluluğumuzu çevremizle paylaşmaya çalışıyoruz. Sinerjimiz çok yüksek.”

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Birkan Sokullu, evliliğe soğuk bakmadığını söyledi:

“Evlilikle alakalı herhangi bir negatif yargım yok. Bir gün karar verirsek, uygulamaktan kaçınmayız.”