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Birkan Sokullu ile aşk yaşayan Eda Gürkaynak: Ailem onu çok seviyor

#Birkan Sokullu#Eda Gürkaynak#Arnavutköy
Birkan Sokullu ile aşk yaşayan Eda Gürkaynak: Ailem onu çok seviyor
Sayit DURMAZ

Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak, önceki akşam Arnavutköy’deki bir kafede arkadaşlarıyla bir araya geldi.

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Mekandan erken ayrılan Eda Gürkaynak, sevgilisini ailesiyle tanıştırması hakkında “Birkan’ı çok seviyorlar. Gayet de iyi anlaşıyorlar” dedi. Birkan Sokullu, “aileye girdi” haberleri için şöyle konuştu: “‘Aileye girmek’ tuhaf. O aileye girmek değil, tanışıklık. Eda da benim ailemi tanıyor. Mutluluğumuzu çevremizle paylaşmaya çalışıyoruz. Sinerjimiz çok yüksek.”

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Birkan Sokullu, evliliğe soğuk bakmadığını söyledi:

“Evlilikle alakalı herhangi bir negatif yargım yok. Bir gün karar verirsek, uygulamaktan kaçınmayız.”

Birkan Sokullu ile aşk yaşayan Eda Gürkaynak: Ailem onu çok seviyor

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#Birkan Sokullu#Eda Gürkaynak#Arnavutköy

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