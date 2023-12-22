Birce Akalay'ın kedi kurtarma operasyonu

Haberin Devamı

Birce Akalay’ın arkadaşlarıyla buluştuğu kafenin önündeki ağaca bir kedi çıktı. Bir türlü aşağı inemeyen kedinin miyavlamalarına kayıtsız kalamayan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi kediyi kurtararak aşağıya indirdi. Ekibi alkışlayan oyuncu, daha sonra minik kediyi “Aşkım benim, kıyamam nasıl da korkmuş” diyerek sevdi.

Haberin Devamı

Mekân çıkışı soruları yanıtlayan Birce Akalay, “Güzel bir kurtarma operasyonu oldu. Ben de endişe ve heyecanla takip ettim. Çok şükür kedimiz gayet sağlıklı şekilde kurtarıldı. Benim de dört tane kedim ve bir tane köpeğim var. Yakın zamanda kedi evleri aldım, evimin yakınına ve bahçeme koyuyorum. Havalar soğuyor, ilgilenmek lazım” dedi.

Bizimki kardeşlik

Birce Akalay yeni dizisinin lansmanında rol arkadaşı İbrahim Çelikkol için “Normlar dışında bir adam, ondan çok bulunmuyor” demiş, Çelikkol da partnerini omzundan öpmüştü. Akalay sorulara “Bizim doğalımız o. Bizimki kardeşlik” diye yanıt verdi.