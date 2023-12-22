Birce Akalay'ın kedi kurtarma operasyonu

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Birce Akalay’ın arkadaşlarıyla buluştuğu kafenin önündeki ağaca bir kedi çıktı. Bir türlü aşağı inemeyen kedinin miyavlamalarına kayıtsız kalamayan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi kediyi kurtararak aşağıya indirdi. Ekibi alkışlayan oyuncu, daha sonra minik kediyi “Aşkım benim, kıyamam nasıl da korkmuş” diyerek sevdi.
Bizimki kardeşlik
Birce Akalay yeni dizisinin lansmanında rol arkadaşı İbrahim Çelikkol için “Normlar dışında bir adam, ondan çok bulunmuyor” demiş, Çelikkol da partnerini omzundan öpmüştü. Akalay sorulara “Bizim doğalımız o. Bizimki kardeşlik” diye yanıt verdi.