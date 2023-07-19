Birce Akalay ve Burak Deniz'in keyifli anları... Sörf acemileri!

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Burak Deniz, Birce Akalay, Nesrin Cevadzade ve Fırat Çelik, bir markanın lansmanı için Bodrum’a gitti.

Ekip önceki gün ise Torba’da kaldıkları otelin iskelesinde görüntülendi.

Birce Akalay, erken saatlerde yalnız başına iskeleden suya atladı. Akalay’a daha sonra Burak Deniz de eşlik etti. İkili, günü kürek sörfü yaparak tamamladı.

İkilinin, akşam saatlerinde sörf tahtası üzerinde sohbet ettiği anlar dikkat çekti.

Kürek sörfünü düşe kalka öğrenen Birce Akalay’ın halleri Burak Deniz’i güldürdü.

Deniz’in de tahtadan düşüşü oyuncuyu eğlendirdi. İkilinin oldukça yakın olmaları akıllara soru işaretleri bıraktı.

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Burak Deniz’in ismi son olarak Bestemsu Özdemir ile anılmıştı. (Umut ÜNVER)

İskelede yorgunluk attı

Bodrum’da tatil yapan Nesrin Cavadzade önceki gün denize girerken objektife takıldı.

Denize çivileme atlayan ünlü oyuncu dubaları geçip açıklara kadar yüzdü. 1 saat boyunca denizde keyif yapan Nesrin Cavadzade, ardından iskeleye çıktı.

Oldukça yorulan ünlü oyuncu iskeleye uzanarak dinledi. Cavadzade bir süre sonra bikinisinin üstünü çıkarıp kimseye aldırış etmeden güneşlenmeye devam etti. (Umut ÜNVER)

İyileştiğin anı unutma

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran Ceyda Düvenci, boşandıktan sonra tatile çıktı. Teknede bikinili ve makyajsız haliyle poz veren Ceyda Düvenci, manidar bir göndermede bulundu. Ünlü oyuncu, “İyileştiğin anları unutma” ifadelerini kullandı.

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Yalnız başına tatile çıktı

Ezgi Sertel önceki gün Bodrum Miya Beach’te görüntülendi. Sertel, eşi Ozan Çobanoğlu’nun dizi çekimlerinin yoğunluğundan dolayı tatil yapamadığını söyledi. Ünlü isim, güneşlendikten sonra kendisini Ege’nin mavi sularına bıraktı. Sertel, deniz sonrası muhabirlere herkesin yalnız tatil yapmaya ihtiyacı olduğunu belirtti: “Bu sene hem bedenen hem de ruhen çok yoruldum. Tek başıma tatile kaçtım.”

Melisa ile eğlendiler

Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, kızı Melisa ve yakın arkadaşları ile tekne tatiline çıktı. Yurtdışındaki bir koya teknesini demirleyen Ilıcalı, buradan karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Altunkaya’nın, Melisa ile eğlenceli anları ise dikkat çekti.

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