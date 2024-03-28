Birce Akalay: Kıskanırsam ortalığı kaldırırım

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BİRCE Akalay, YouTube’da yayınlanan “İbrahim Selim’le Bu Gece” programına konuk oldu. Meslektaşı Hakan Kurtaş’la ilişki yaşayan oyuncu, “En sık aldığın iltifat ne?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Bu aralar çok sevdiğim birinden ‘Çok güzelsin’ iltifatını duyuyorum. Bu işin özel kısmıydı. Hiç tanımadığım insanlardan en sık aldığım iltifat ise bu kadar senedir yaptığım işe yaraştığını düşündüğüm bir şey ve gözlerimi dolduruyor; ‘Ne kadar iyisin, hep öyle kalıyorsun’ diyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Birtakım yerlerde ödüller alıyoruz ama ben en büyük ödülü sokakta aldığımıza inanıyorum. Bizi izleyen, bizi seven insanlarla göz göze baktığımızda çok kıymetli oluyor her şey. Sokakta o reaksiyonu almak beni çok mutu ediyor.”

Kıskançlık hakkında da konuşan Akalay, “Ben hislerimi saklayamıyorum. Manitayı kıskanmaktan söz ediyorsak, ortalığı havaya kaldırırım kıskanırsam. Allah’tan kıskanç bir insan değilim ama kıskanacak pozisyona düşersem eğer, gemiyi değil limanı yakarım” dedi.

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PAZARCI OLMAYI ÇOK İSTERDİM



Ünlü oyuncu, “Tanınıyor olmasaydım kesin şunu yapardım dediğin bir şey var mı?” sorusuna verdiği yanıtla da şaşırttı:

“Pazarcı olmayı çok isterdim.” Akalay, İbrahim Selim’in “Tanınıyorsun, daha iyi satarsın” sözlerine de şöyle karşılık verdi:

“Haklısın. Doğru aslında, deneyimleyebilirim. Rumeli Hisarı’nda semt pazarına gidiyorum, orada çok sevdiğim elemanlar var. Hepsi çok tatlı adamlar. Pazardan içeri girince ‘Ayhaaan’ diye bağırıyorum mesela, onlar orada gülüyorlar. Çok isterdim o hengamenin içinde olmayı. Tanınmasaydım yapardım kesin.”