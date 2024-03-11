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Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'tan ilk fotoğraf

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#Birce Akalay#Hakan Kurtaş#Devrim Özkan
Birce Akalay ile Hakan Kurtaştan ilk fotoğraf
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 12:31

Aşk yaşamaya başlayan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş ilk kez dün Bebek’te birlikte görüntülendi.

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Dün sabah saatlerinde Bebek’te yürüyüşe çıkan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, uyumlu giyim tarzlarıyla dikkat çekti.
Birce Akalay, ilişkisiyle ilgili soruları “Başka zaman başka yerde konuşuruz, sokakta konuşmayalım” diyerek yanıtsız bıraktı.  (Deniz BOY)

Birce Akalay ile Hakan Kurtaştan ilk fotoğraf

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Ayrılık acısı  kısa sürdü

Galatasaraylı Lucas Torreira ile ilişkisi kısa süre önce sona eren oyuncu Devrim Özkan, önceki gece Ebo olarak bilinen, sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver ile Karaköy’deki bir mekândaydı.

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Birce Akalay ile Hakan Kurtaştan ilk fotoğraf

İkili, mekândan sabaha karşı sarmaş dolaş çıktı. Tilaver’in aracına binen Özkan, sorulara “Arkadaşlarımızla eğlendik, her şey yolunda” diye yanıt verdi.
(Sayit DURMAZ)

90'ların şöhret algısı bitti

Candan Erçetin, Kıbrıs’taki Rocks Hotel’de sahneye çıktı. Gecede muhabirlerle de bir araya gelen sanatçı, müzik sektörü hakkında konuştu:

Birce Akalay ile Hakan Kurtaştan ilk fotoğraf

“90’ların şöhret algısı bitti. Bu beni rahatsız etmiyor aslında. Çünkü şöhret benim için hiçbir zaman çok cazip olmadı. Şarkı söylemek, dinleyiciyle olmak beni cezbetti hep. Artık dünyada star şarkı da, star şarkıcı da çıkmıyor.”

Gecenin sürprizi

“Pusulam Rüzgar”, “Antidepresan” ve “Ateşe Düştüm” şarkılarıyla yıldızı parlayan Mert Demir geçen akşam Zorlu PSM’de konser verdi.

Birce Akalay ile Hakan Kurtaştan ilk fotoğraf

Yaklaşık 4 bin kişinin izlediği konserde Mustafa Sandal ve Hande Yener de konuk sanatçı olarak sahneye çıktı.

 

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#Birce Akalay#Hakan Kurtaş#Devrim Özkan

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