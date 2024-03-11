Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'tan ilk fotoğraf

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Dün sabah saatlerinde Bebek’te yürüyüşe çıkan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, uyumlu giyim tarzlarıyla dikkat çekti.

Birce Akalay, ilişkisiyle ilgili soruları “Başka zaman başka yerde konuşuruz, sokakta konuşmayalım” diyerek yanıtsız bıraktı. (Deniz BOY)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Ayrılık acısı kısa sürdü

Galatasaraylı Lucas Torreira ile ilişkisi kısa süre önce sona eren oyuncu Devrim Özkan, önceki gece Ebo olarak bilinen, sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver ile Karaköy’deki bir mekândaydı.

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İkili, mekândan sabaha karşı sarmaş dolaş çıktı. Tilaver’in aracına binen Özkan, sorulara “Arkadaşlarımızla eğlendik, her şey yolunda” diye yanıt verdi.

(Sayit DURMAZ)

90'ların şöhret algısı bitti

Candan Erçetin, Kıbrıs’taki Rocks Hotel’de sahneye çıktı. Gecede muhabirlerle de bir araya gelen sanatçı, müzik sektörü hakkında konuştu:

“90’ların şöhret algısı bitti. Bu beni rahatsız etmiyor aslında. Çünkü şöhret benim için hiçbir zaman çok cazip olmadı. Şarkı söylemek, dinleyiciyle olmak beni cezbetti hep. Artık dünyada star şarkı da, star şarkıcı da çıkmıyor.”

Gecenin sürprizi

“Pusulam Rüzgar”, “Antidepresan” ve “Ateşe Düştüm” şarkılarıyla yıldızı parlayan Mert Demir geçen akşam Zorlu PSM’de konser verdi.

Yaklaşık 4 bin kişinin izlediği konserde Mustafa Sandal ve Hande Yener de konuk sanatçı olarak sahneye çıktı.