Bir güzel kullanıldı Mehmet Ali Erbil... 'Giderken 180 bin TL'lik yüzüğü de götürdü'

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Mehmet Ali Erbil’in kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, ünlü şovmen yaptığı açıklama ile ilişkisini doğrulamıştı.

Daha önce 5 kez nikah masasına oturan 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz eylül ayında Gülseren Ceylan'a evlenme teklif etti.

Ceylan, doğum gününde gelen teklife 'evet' yanıtını verdi.

Hem çocukları Ali Sadi ve Yasmin Erbil'in de eski eşleri Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ve Tuğba Coşkun'un evliliğine karşı çıktığı konuşulan Mehmet Ali Erbil, haberleri yalanladı ve düğün hazırlıklarına başladı.

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ABD'deki nikah için gün sayan çiftten kötü haber geldi.

Gülseren Ceylan, Instagram sayfasında yaptığı açıklamada Mali ile yollarını ayırdığını duyurdu:

"Mehmet Ali Erbil ile yollarımı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Size de buradan toplu cevap olsun. Bir daha bu konu hakkında konuşmayacağım"

Savaş Özbey, Mehmet Ali Erbil - Gülseren Ceylan ayrılığını köşesine taşıdı:

Bir güzel kullanıldı Mehmet Ali Erbil

Doğum gününde evlenme teklif ettiği...

Bir ayrılıp bir barıştığı...

Oğlu Ali Sadi’nin karşı çıktığı...

Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile ayrıldı Mehmet Ali Erbil.

İki taraf da yaptıkları açıklamalarda ayrılığı doğruladı.

Küçük sevgilininki kısa ve acısızdı:

“Mehmet Ali Erbil’le yollarımı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Buradan toplu cevap olsun. Bir daha da bu konu hakkında konuşmayacağım.”

Ama Mali pek dertli:

“İstekleri bitmiyordu. Ev, araba, pırlantalar istiyordu. Zaten kredi kartım ondaydı ama yine de para hırsı ağır bastı. Giderken 180 bin lira değerinde tektaş yüzüğü de aldı. Kendisi sürekli ‘Ben onurlu bir kadınım, kimseden bir şey almam’ demesine rağmen giderken yüzüğü istedim, vermedi. Her şeyini toplayıp gitti...”

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E ne olacaktı ki? Böyle olacağı en başından belli değil miydi?

Bir insana aşkı karşılığında ya gençlik-güzellik vereceksin, ya iç güzelliği, ya itibar ya da para...

Erbil’de bir tek para kalmıştı.

O da artık ne kadarsa.

Bir güzel kullanıldı Mehmet Ali Erbil.

Kredi kartı boşaltıldı, yüzüğüne yatıldı, küçük sevgili de bu arada meşhur oldu.

Üzülüyor muyum, hayır...