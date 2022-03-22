“Bir Dilek Tut” filminin çekimleri 4 yılda tamamlandı

Yapımcılığını, yönetmenliğini Meta Akkuş’un üstlendiği ve Senaryosunu Meta Akkuş ile Avni Tuna Dilligil’in yazdığı “Bir Dilek Tut” filminde Vildan Atasever, Altan Erkekli, Ihsan Berk Aydın, Mehmet Turan Doğan, Almira Tuana Albay, Yusuf Kemal Kılkış, Melisa Giz Cengiz, Ceren Reis Arda Kalaycı, Berke Mutlu Melis Kara, Bartu Mutlu, Özer Tuncer, Tonguç Oksal Gün Akıncı gibi güçlü oyuncu kadrosu yer alıyor.
Bir Dilek Tut filmi 2018 yılında Eski Mardin'de masal kısımlarının çekimleri ile başladı. Çocuk oyuncular Mehmet Turan Doğan ve Almira Tuana Albay'ın büyümesi beklendiği için filmin tamamlanması 4 sene sürdü. “Bir Dilek Tut” filminin yönetmeni, yapımcısı ve yazarı Meta Akkuş, aynı zamanda Mehmet Turan Doğan'ın annesi rolünü oynadı. The Best Films Productions'ın yapımcılığını yaptığı film
aynı zamanda Türkiye'de türünde bir ilk olma özelliğini de taşıyor.
Aile fantezi çocuk filmi olan "Bir Dilek Tut" 8 Nisan'da vizyona giriyor. Berke'nin annesini Vildan Atasever, dedesini ise Altan Erkekli canlandırıyor. Filmin hikâyesi, 2009 yılında yazar yönetmen Meta Akkuş'a Paris sokaklarında yürürken fikir olarak geldi. 2009'dan beri bu proje üzerinde çalışan Meta Akkuş'a Mustafa Yazıcıoğlu film için özel olarak bestelediği müzikleri ile eşlik etti. Meta Akkuş'un yazdığı "Bir Dilek Tut" filminde kullanılan kitabın filmle aynı dönemde kitapçılarda olması bekleniyor.Filmin Konusu
Küçük bir çocuğun dünyasında iyiliğin ve evrensel düzenin gerçekçi bir beklenti ile temellendirildiği zamana hitap eden bir değerler eğitimi edindiriyor olma özelliğini taşıyan “Bir Dilek Tut” isimli filmin konusu ise “ Yaşadıkları yerde mutlu olan ve ailesinin aldığı İstanbul'a taşınma kararının önüne geçmeye çalışan genç Kaan'ın, teyzesinin hediye ettiği "Bir Dilek Tut" adlı kitap sayesinde başka bir dünyanın kapılarını aralar "Bir Dilek Tut" isimli kitap sayesinde nasıl dilek tutacağını, saflığın ve iyi kalpliliğin tılsımını keşfeder. Kitap ona bambaşka ufuklar açar. Hiç hayal etmediği bir dünyanın kapısı açılır.