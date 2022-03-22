“Bir Dilek Tut” filminin çekimleri 4 yılda tamamlandı

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Yapımcılığını, yönetmenliğini Meta Akkuş’un üstlendiği ve Senaryosunu Meta Akkuş ile Avni Tuna Dilligil’in yazdığı “Bir Dilek Tut” filminde Vildan Atasever, Altan Erkekli, Ihsan Berk Aydın, Mehmet Turan Doğan, Almira Tuana Albay, Yusuf Kemal Kılkış, Melisa Giz Cengiz, Ceren Reis Arda Kalaycı, Berke Mutlu Melis Kara, Bartu Mutlu, Özer Tuncer, Tonguç Oksal Gün Akıncı gibi güçlü oyuncu kadrosu yer alıyor.

