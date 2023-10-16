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Billur Kalkavan'ı hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı unutamıyor... 'Bir yıl oldu gideli'

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#Billur Kalkavan#Buğra Bahadırlı#Akciğer Kanseri
Billur Kalkavanı hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı unutamıyor... Bir yıl oldu gideli
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 16:43

Geçtiğimiz yıl vefat eden sanatçı Billur Kalkavan'ı hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı yaptığı paylaşımla andı.

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Billur Kalkavan, akciğer kanseri nedeniyle bir yıl önce hayatını kaybetmişti. Kalkavan'ın uzun yıllar boyunca aşk yaşadığı Buğra Bahadırlı, merhum oyuncunun ölüm yıl dönümünde duygularını dile getirdi.

Birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan Bahadırlı, altına şu notu düştü:

"Aşkım benim… Hayat arkadaşım, yol arkadaşım…

Bir yıl oldu gideli. Sen gittiğinde nasıl yol alabilecektim peki?

Gerçekten aşkın içinde eridiğimde aslında anladım hiç gitmediğini. Hep kalbimde olduğunu. Bir olduğumuzu. Yolumda beni yalnız bırakmadığını…

Eros; “Başka” ile ilişki kurmak “Başka” uğruna kendinden vazgeçebilmek.

Veya aşkın içinde erimek…

Kendimizden vaz geçerek aşkın içinde eridik.

Billur Kalkavanı hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı unutamıyor... Bir yıl oldu gideli

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Seninle geçirdiğim 14 yılın her gününe şükrediyorum ve kendimin dünyanın en şanslı erkeği olduğunu düşünüyorum.

Yaşamanın güzel olduğunu, hayatın sahip olduğumuz en güzel hediye olduğunu seninle öğrendim ve yaşadım. İyi ki yaşadım.

Hep mutlu olmamı istedin ve sadece saf bir şekilde sevdin. Seni mutlu edebilmek adına mutlu yaşayacağım. Bunu en çok sen isterdin.

Benim aşkımdın şimdi aşk oldun…"

Gözden KaçmasınKarım bunu öğrenirse size zırnık koklatmaz'Karım bunu öğrenirse size zırnık koklatmaz'Haberi görüntüle

 

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#Billur Kalkavan#Buğra Bahadırlı#Akciğer Kanseri

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