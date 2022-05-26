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Billur Kalkavan son durumunu açıkladı: Sadece bir ricam var

#Billur Kalkavan#Billur Kalkavan Akciğer Kanseri#Kanser
Billur Kalkavan son durumunu açıkladı: Sadece bir ricam var

Billur Kalkavan’ın kansere yakalandığı, Hamdi Alkan’ın paylaşımıyla ortaya çıkmıştı. COVID-19 tedavisi sonrası akciğer kanseri teşhisi konulan oyuncu son durumu hakkında bilgi verdi.

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Oyuncu Billur Kalkavan’ın akciğer kanserine yakalandığı ve 1.5 aydır tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.

Kalkavan’ı ziyarete giden yakın dostu Hamdi Alkan, ünlü oyuncuyla fotoğrafını sosyal medyada “Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billurcuğum. Daima yanındayım” notuyla yayınlayınca Kalkavan'ın sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi..

Daha sonra zorlu süreci anlatan Kalkavan sağlık durumu hakkında son bilgileri verdi.

Her şeyin yolunda gittiğini belirten ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yeni fotoğraf paylaşıp altına şu notu düştü:

Billur Kalkavan son durumunu açıkladı: Sadece bir ricam var

"Herkes soruyor ben de buradan yazayım dedim.

Tedavim devam ediyor. Doktorum güvenli ellerine teslim ettim kendimi. Hastanenin tüm çalışanları, şahane hemşireleri, müthiş servisi ve bakımında çok rahat ettiğimden dolayı kemoterapilerden sonra birkaç gün kalıp öyle dönüyorum evime. Neticede kediler olmadan, uykum bölünmeden çok rahat ediyorum.

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Hamdi Alkan‘ımın ve Enver Aysever'imin paylaşımlarından sonra gördüğüm ilgi, sevgi, alaka beni çok motive etti herkesten Allah razı olsun.

Sadece bir ricam var. Bana lütfen doktor, ilaç, bitki, vs. tavsiyeleri göndermeyin. Burada aldığım en ileri teknoloji tedavi yöntemleriyle devam edeceğim. Yolladığınız hiç bir şeye de itibar etmem hele ki doktoruma danışmadan asla. Çalışması yapılmamış ilaçlar, bitkiler, vb. şeyler çok ters tepebilir. Herkese sonsuz teşekkürler"

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KORONAVİRÜS SONRASI ANLAŞILDI

Kemoterapi tedavisi gören ve saçları dökülen Kalkavan, hastalığının gördüğü Koronavirüs tedavisi sonrası teşhis edildiğini söylemişti:

“Ocak ayında COVID olmuştum. Ayakta atlattım. Ama sonrasında nefesimde bir sıkıntı oldu. Nefes alırken içim sıkışıyordu. Oysa ben sigara bile içmem. Hatta nezle dahi olmazdım. ‘COVID hasar bırakıyor’ diyorlardı, ben de öyle sandım. Doktora gittim ve bir film çekildi. Süreç öyle başladı. Ameliyat yerine kemoterapiyi uygun gördüler. Şimdi üçüncü kemoterapiyi alacağım. Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Bir anlamda koronaya müteşekkirim, hastalanmasam belki de kanseri çok daha geç fark edecektik.”

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