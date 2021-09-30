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Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında?

#Billur Kalkavan
Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında

Billur Kalkavan, magazin gündemini yakından takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. Eyvah Babam, Ihlamurlar Altında, Acayip Hikayeler gibi dizilerle tanınan Billur Kalkavan, yaptığı açıklamalarla belirli dönemlerde gündemde yer alıyor. Uzun zamandır birlikte olduğu Buğra Bahadırlı ile çektiği fotoğraflar ve videoları sosyal medyadan paylaşan Billur Kalkavan’ın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Billur Kalkavan kimdir, sevgilisi Buğra Bahadırlı kaç yaşında?

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Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 tarihinde doğdu Liseyi Amerika'da tamamladıktan sonra UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğa hayat verdi.

1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 senesinde ise reklam projesinde yer aldı. 2011 yılında HTV kanalında 00:00-01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı.

Hafta içi her gün yayınlanan programa bir uzman katılmakta ve sorulara cevap alınmaktadır. 2012'de ise TV8’de Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yarışmacı olarak yer aldı.

Billur Kalkavan, uzun süredir kendisinden 21 yaş küçük olan Buğra Bahadırlı ile birlikte. Sık sık birlikte videolar çeken ve programlara katılan özel hayatlarına dair yaptıkları açıklamalarla gündeme geliyor.

Buğra Bahadırlı kimdir, kaç yaşında Buğra Bahadırlı kimdir, kaç yaşında?

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