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Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı kimdir, kaç yaşında?

#Kimdir#Buğra Bahadırlı#Billur Kalkavan
Billur Kalkavanın sevgilisi Buğra Bahadırlı kimdir, kaç yaşında

Buğra Bahadırlı, sevgilisi Billur Kalkavan’la katıldığı 2. sayfa programında ilişkisi ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Aralarındaki yaş farkına karşı istikrarlı ilişkileri hayranlık bırakan çift, izleyenler tarafından merak uyandırdı. Peki, kendisi de oyuncu olan Buğra Bahadırlı kimdir, kaç yaşında? İşte, Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı hakkında merak edilenler…

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Katıldıkları sabah programındaki samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Billur Kalkavan ve oyuncu sevgilisi Buğra Bahadırlı, uzun süredir devam eden ilişkilerinden bahsetti. “Aldatma sadece fiziksel değil ilişkide yalan söylemek de aldatma şeklidir” diyen Buğra Bahadırlı, çiftler birbirini tanıyıp güven sağladığı zaman ilişkide sorun kalmadığını ifade etti. Billur Kalkavan ile aralarındaki yaş farkıyla ilgili Buğra Bahadırlı, “Bana bir şeyler katabilecek bir kadınla olmak benim için önemli, eğer ki ben çocuk isteseydim ilişkimiz olmazdı. İlişkinin yaşlısı benim, Billur ile gençleşmeyi öğrendim ”dedi.

Billur Kalkavan ise sevgilisi Buğra Bahadırlı ile aralarında olan yaş farkına, “Yaşayıp göreceğiz, şimdiden düşünmenin bir anlamı yok” dedi. Açıklamalarından sonra hayatı merak edilen Buğra Bahadırlı kimdir, kaç yaşında?

Billur Kalkavanın sevgilisi Buğra Bahadırlı kimdir, kaç yaşında

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BUĞRA BAHADIRLI KİMDİR?

Buğra Bahadırlı, 8 Şubat 1984 tarihinde dünyaya geldi. Buğra Bahadırlı aslen Ankaralıdır. Ankara Anadolu Lisesi'de okuduktan sonra lisansını Atılım Üniversitesi endüstri mühendisliği bölümünde tamamladı. Buğra Bahadırlı, 2009 yılından bu yana Billur Kalkavan ile birliktedir. Tam ismi Berk Buğra Bahadırlı TRT 1 televizyon kanalında yayınlanan Sakarya Fırat adlı dizide jandarma Er Hamza Gemalmaz rolü ile dikkatleri üzerine çekti.

Buğra Bahadırlı, daha önceki bir röportajında da aralarındaki yaş farkıyla ilgili şunları söylemişti:

Gönüller bir olunca, zamansızlık başlıyor. Yaş farkı benim gözümde senin algıladığın gibi değil. Yaşın hiçbir önemi yok. İlerde ben üremek istersem, ama Billur karşılık veremezse, bu Billur’a olan sevgimi azaltmaz ki! Cinsellik, Billur’un önüne geçemez.

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