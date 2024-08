Bikinili görüntüye havlulu önlem

Haberin Devamı

Serap Korkmaz iskelenin ucunda güneşlenirken Atakan Arslan ve oğlu Aslan birbiriyle şakalaştı. Hem oyunculuk yapan hem de profesyonel dövüş sanatı sporcusu olan Atakan Arslan, fit haliyle dikkat çekti.

Keyifli geçen tatil Serap Korkmaz’ın kendisini görüntüleyen gazetecileri görmesiyle bozuldu. Bikinili görüntü vermek istemeyen Serap Korkmaz, havlu ile önlem alarak apar topar güneşlendiği yerden kalktı. Çift daha sonra mekandan ayrıldı. (Kamil SÜMER)

Yazın bitmesine sayılı günler kaldı... Tatil beldelerini mesken tutan ünlüler şehre dönmek için gün sayıyor... İşte tatilin son günlerinde objektiflere takılanlar!

Ne güzel bir zaman

Bali’de yaşayan Irmak Ünal, tatil için Türkiye’ye geldi. Ünlü isim bikinili pozlarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Hayatın gerçekte ne kadar değerli olduğunu bana hatırlatan her an için minnettarım. Her şeyin tam olarak doğru hizalandığı bu gibi günlerde, hayatın ne kadar büyülü olabileceğini hatırlarsınız. Hayatta olmaktan derin minnettarlık duyuyorum. Hayatta olmak için ne güzel bir zaman.”

Eda’ya bronz madalya!

Mayorka tatiline devam eden Eda Taşpınar, Cala Figuera sahilinden paylaşım yaptı.

Yanında keçilerle güneşlenen ünlü isim, o kareleri Olimpiyatlara atıfta bulunarak esprili bir notla yayınladı:

“Keçi (goat), G.O.A.T’a (tüm zamanların en iyisi) karşı. Bronzlaştırıcı bomba.”