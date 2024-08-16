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Bikinili görüntüye havlulu önlem

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#Serap Korkmaz#Irmak Ünal#Avatar Atakan
Bikinili görüntüye havlulu önlem
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 10:31

‘Avatar’ lakabıyla bilinen Survivor şampiyonlarından Çağan Atakan Arslan, eşi Serap Korkmaz ve oğlu Aslan ile önceki gün Bodrum Yalıkavak’ta bir sahilde görüntülendi.

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Serap Korkmaz iskelenin ucunda güneşlenirken Atakan Arslan ve oğlu Aslan birbiriyle şakalaştı. Hem oyunculuk yapan hem de profesyonel dövüş sanatı sporcusu olan Atakan Arslan, fit haliyle dikkat çekti.

Bikinili görüntüye havlulu önlem

Keyifli geçen tatil Serap Korkmaz’ın kendisini görüntüleyen gazetecileri görmesiyle bozuldu. Bikinili görüntü vermek istemeyen Serap Korkmaz, havlu ile önlem alarak apar topar güneşlendiği yerden kalktı. Çift daha sonra mekandan ayrıldı. (Kamil SÜMER)

Bikinili görüntüye havlulu önlem

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Yazın bitmesine sayılı günler kaldı... Tatil beldelerini mesken tutan ünlüler şehre dönmek için gün sayıyor... İşte tatilin son günlerinde objektiflere takılanlar!

Ne güzel bir zaman

Bali’de yaşayan Irmak Ünal, tatil için Türkiye’ye geldi. Ünlü isim bikinili pozlarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Hayatın gerçekte ne kadar değerli olduğunu bana hatırlatan her an için minnettarım. Her şeyin tam olarak doğru hizalandığı bu gibi günlerde, hayatın ne kadar büyülü olabileceğini hatırlarsınız. Hayatta olmaktan derin minnettarlık duyuyorum. Hayatta olmak için ne güzel bir zaman.”

Bikinili görüntüye havlulu önlem

Eda’ya bronz madalya!

Mayorka tatiline devam eden Eda Taşpınar, Cala Figuera sahilinden paylaşım yaptı.

Bikinili görüntüye havlulu önlem

Yanında keçilerle güneşlenen ünlü isim, o kareleri Olimpiyatlara atıfta bulunarak esprili bir notla yayınladı:

“Keçi (goat), G.O.A.T’a (tüm zamanların en iyisi) karşı. Bronzlaştırıcı bomba.”

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#Serap Korkmaz#Irmak Ünal#Avatar Atakan

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