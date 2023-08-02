Bijon anahtarını aldı lastik değiştirdi! Komşusunun yardımına ünlü oyuncu yetişti...

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Uzun zamandır Türkiye-ABD hattında mekik dokuyan oyuncu Saadet Işık Aksoy özel hayatından kesitleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

2014 yılında Pamir Kıraner ile evlenen oyuncu Saadet Işıl Aksoy, 2020 yılının şubat ayında kızı Marisa Gülcan’ı dünyaya getirmişti.

Şu sıralar ailesiyle tatil yapan Aksoy, lastiği patlayan komşusunun yardımına koştu.

Eline kriko ve bijon anahtarını alan ünlü oyuncu önce patlayan lastiği söktü, sonra yenisiyle değiştirdi. O anların videosunu Instagram hesabından yayınlayan Aksoy paylaşımına, 'Ne sandınız Türk kadını var burada' notunu düştü.

Aksoy yaptığı açıklamada da 'Ne iş olsa yaparım, aç kalmam. Öyle durduğuma aldanmayın, lastiği gerçekten değiştirdim. Gururluyum' dedi.

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ÜNLÜLERİN YAPTIĞI EK İŞLER!

Ünlüler hayatlarını garanti altına almak için adeta yarışa girdi. Şarkıcısı, oyuncusu, sunucusu, mankeni fark etmiyor; pek çoğu kendine daha kalıcı bir ikinci iş kuruyor. Dizisi yayından kalksa da albümü satmasa da konserleri dolmasa da devam eden bir ikinci iş fikri herkese iyi geliyor.

YOGA EĞİTMENİ OLDU

Usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, Yoga Eğitmenlik Eğitimi Sertifikası’na kavuştu.

Bir dönem oyunculuk yapan Irmak Ünal setlere ara vermiş ve kendini spora adamıştı. Yoğun uğraşlar sonucu Ünal, eğitmenlik sertifikasını aldı.

Hocası Esra Cinsar Arslan’la Instagram’dan bir fotoğrafını yayınlayan Ünal, “Ne mutlu bana ki böylesine ışık saçan bir ruhla yollarım kesişti. Bu güzel kadının ellerinden 200 saatlik eğitim sertifikamı aldım. Yolum açık olsun” notunu düştü.

GÜL FABRİKASI KURDU

Ünlü sanatçı Berdan Mardini müzikten kazandığını ticarete yatırdı...Mardini, memleketi Mardin'de gülyağı çıkarma fabrikası kurmak için kolları sıvamıştı.

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Gülyağı çıkarma tesisi kurmak için memleketi Mardin'e istihdam sağlayacak olan Berdan Mardini'nin 200 dönümlük arazisi üzerine ektiği güller açtı.

Hedeflerinin bin dönümlük yere gül ekmek olduğunu belirten Berdan Mardini, "Memleketimde gençlere istihdam sağlamak işin en güzel ta-rafı. İnşallah fabrikamızın yapımı seneye kadar bitecek ve güllerimizi ektiğimiz arazimizi genişleteceğiz. 200 dönümlük araziden elde ettiğimiz güllerimizin yağını ise kiraladığımız bir tesiste işlenecek. Seneye ise inşallah kendi fabrikamızda güllerimizin yağını çıkaracağız" dedi.

ŞİMDİ DE SERAMİĞE EL ATTI

Hepsi grubu üyesi Eren Bakıcı, yoga eğitmenliğinden sonra şimdi de seramiğe merak sardı.

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Seramik eğitimi alan şarkıcı, kilden tabak, kupa, dekoratif obje gibi ürünler yapıp fırında pişiriyor, ardından hazırladığı bu ürünleri satışa sunuyor. Bakıcı, sipariş üzerine özel ürün de tasarlıyor.

HÜLYA AVŞAR TİŞÖRT SATIYOR

Modayla ilgili ikinci bir iş seçen ünlülerin arasında Hülya Avşar’ı da saymak gerek. Avşar’ın tişört koleksiyonu 10 yılı aşkın bir süredir piyasada ve istikrarlı bir satış grafiği var.

OZAN GÜVEN TERS KÖŞE YAPTI

Kadınlar genellikle tekstil ve mücevher konusunu ikinci iş edinirken erkekler restoran ya da gece kulübü açmaya meylediyor. Bu bağlamda ezber bozan bir isim var. Ozan Güven ikinci şubesini Nişantaşı’nda açtığı mağazasında kadın ayakkabısı satıyor.

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