Bige Önal Aras Bulut İynemli ayrıldı mı?

Sinema ve televizyon dünyasının iki önemli ismi Bige Önal ve Aras Bulut İynemli, 6 yıllık ilişkilerini noktalama kararı aldı. Yakın zamanda Göcek'te tatil yapan ikilinin ayrılık kararı, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Bige Önal geçtiğimiz günlerde gazetecilerin yönelttiği evlilik sorusuna ise "Sürekli aynı soruyu soruyorsunuz ve aynı cevabı alıyorsunuz Lütfen bir daha sormayın" şeklinde cevap vermişti.

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