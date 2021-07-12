Bige Önal Aras Bulut İynemli ayrıldı mı?
Çukur dizisinin yıldızı Aras Bulut İynemli ve son olarak Sen Çal Kapımı dizisi ile izleyici karşısına çıkan Bige Önal, 6 yıldır devam eden ilişkisini sonlandırma kararı aldı. Ayrılık haberlerinin ardından pek çok takipçi, durumu teyit edebilmek adına sosyal medya ve arama motorları aracılığıyla 'Bige Önal Aras Bulut İynemli ayrıldı mı?' sorusuna yanıt aradı. İşte, ayrılık kararına dair detaylar
Sinema ve televizyon dünyasının iki önemli ismi Bige Önal ve Aras Bulut İynemli, 6 yıllık ilişkilerini noktalama kararı aldı. Yakın zamanda Göcek'te tatil yapan ikilinin ayrılık kararı, magazin gündemine bomba gibi düştü.
Bige Önal geçtiğimiz günlerde gazetecilerin yönelttiği evlilik sorusuna ise "Sürekli aynı soruyu soruyorsunuz ve aynı cevabı alıyorsunuz Lütfen bir daha sormayın" şeklinde cevap vermişti.