Haberin DevamÄ±

ÅžarkÄ±cÄ± Åžimal, 2 yÄ±l Ã¶nce meme kanserine yakalanmÄ±ÅŸ, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gÃ¶ren 37 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ±, ameliyatÄ±n ardÄ±ndan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸmuÅŸtu.

Zor gÃ¼nleri geride bÄ±rakan Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, haberi "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz" aÃ§Ä±klamasÄ±yla duyurmuÅŸtu.

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, geÃ§tiÄŸimiz hafta aldÄ±ÄŸÄ± kÃ¶tÃ¼ haberle bir kez daha sarsÄ±ldÄ±. Rutin kontrollerini yaptÄ±ran ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n beyninde tÃ¼mÃ¶r tespit edildi.

"DÄ°YECEK BÄ°R ÅžEYÄ°M YOK"

Åžimal saÄŸlÄ±k durumunu takipÃ§ileriyle paylaÅŸÄ±p dua istedi:

"Maalesef bu sefer beyinde tÃ¼mÃ¶r gÃ¶rdÃ¼ler. Diyecek bir ÅŸeyim yok dualarÄ±nÄ±zÄ± beklemekten baÅŸka..." Ameliyat" dediler Ã§ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m."

Haberin DevamÄ±

8 SAATLÄ°K AMELÄ°YAT

Åžimal, Ã¶nceki sabah 8 saat sÃ¼ren operayon geÃ§irdi. Åžimal'in niÅŸanlÄ±sÄ± Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini paylaÅŸtÄ±; duygusal bir de mesaj yayÄ±nladÄ±:

"BugÃ¼nler de geÃ§ecek inanÄ±yoruz. DualarÄ±nÄ±zla bize hep gÃ¼Ã§ verdiniz. Åžimaliniz birazdan ameliyata girecek 8 saat sÃ¼receÄŸini sÃ¶ylediler. BugÃ¼n de yoÄŸun bakÄ±mda kalacak. Ve tertemiz aramÄ±zda geri dÃ¶necek. GÃ¼Ã§lÃ¼ kadÄ±nÄ±m benim, dayan az kaldÄ±. seni Ã§ok seviyorum."

AMELÄ°YAT SONRASI Ä°LK MESAJ

Bir gÃ¼n yoÄŸun bakÄ±mda kaldÄ±ktan sonra normal odayay alÄ±nan ve tedavisi sÃ¼ren Åžimal, saÄŸlÄ±k durumunu gÃ¼nler sonra takipÃ§ileri ile paylaÅŸtÄ±.

ÅžimalÂ "Her geÃ§en gÃ¼n daha iyi oluyorum ÅŸÃ¼kÃ¼r. Haftaya Ä±ÅŸÄ±n tedavisi baÅŸlÄ±yor, sonra akÄ±llÄ± ilaÃ§larÄ± kullanacaÄŸÄ±m. Yorucu bir sÃ¼reÃ§ten geÃ§iyorum ama his isyan etmiyorum. Yaradana teslimim. Kendimi iyi hissettikÃ§e sizleri bilgilendireceÄŸim. Bol bol dinleniyorum ÅŸimdilik. Bu arada gÃ¼zel dualarÄ±nÄ±zla ayaktayÄ±m Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim hepinize. Kocaman Ã¶pÃ¼yorum hepinizi, kendinize Ã§ok iyi bakÄ±n" dedi.Â

Â

Â