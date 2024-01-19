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Beyninde tümör tespit edilmiş, acil ameliyata alınmıştı....8 saatlik operasyonun ardından ilk fotoğraf geldi

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#Şimal#Şarkıcı#Beyin Tümörü
Beyninde tümör tespit edilmiş, acil ameliyata alınmıştı....8 saatlik operasyonun ardından ilk fotoğraf geldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 12:54

2 yıl önce meme kanserine yakalanan ve uzun bir tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşan 37 yaşındaki şarkıcı Şimal, beyninde tümör tespit edildiğini duyurmuştu. Önceki gün acil ameliyata alınan Şimal'den 8 saatlik operasyonun ardından ilk fotoğraf geldi.

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Şarkıcı Şimal, 2 yıl önce meme kanserine yakalanmış, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören 37 yaşındaki şarkıcı, ameliyatın ardından sağlığına kavuşmuştu.

Zor günleri geride bırakan ünlü şarkıcı, haberi "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz" açıklamasıyla duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta aldığı kötü haberle bir kez daha sarsıldı. Rutin kontrollerini yaptıran şarkıcının beyninde tümör tespit edildi.

"DİYECEK BİR ŞEYİM YOK"

Şimal sağlık durumunu takipçileriyle paylaşıp dua istedi:

"Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok dualarınızı beklemekten başka..." Ameliyat" dediler çok üzgünüm."

Beyninde tümör tespit edilmiş, acil ameliyata alınmıştı....8 saatlik operasyonun ardından ilk fotoğraf geldi

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8 SAATLİK AMELİYAT

Şimal, önceki sabah 8 saat süren operayon geçirdi. Şimal'in nişanlısı ünlü şarkıcının görüntülerini paylaştı; duygusal bir de mesaj yayınladı:

"Bugünler de geçecek inanıyoruz. Dualarınızla bize hep güç verdiniz. Şimaliniz birazdan ameliyata girecek 8 saat süreceğini söylediler. Bugün de yoğun bakımda kalacak. Ve tertemiz aramızda geri dönecek. Güçlü kadınım benim, dayan az kaldı. seni çok seviyorum."

Beyninde tümör tespit edilmiş, acil ameliyata alınmıştı....8 saatlik operasyonun ardından ilk fotoğraf geldi

İLK FOTOĞRAF

Bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alınan Şimal'den ilk fotoğraf bugün geldi.

Beyninde tümör tespit edilmiş, acil ameliyata alınmıştı....8 saatlik operasyonun ardından ilk fotoğraf geldi

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#Şimal#Şarkıcı#Beyin Tümörü

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