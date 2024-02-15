Beyin tümörü ile mücadele eden Şimal, yaşadığı zorlukları gözyaşlarıyla paylaştı

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Şarkıcı Şimal, 2 yıl önce meme kanserine yakalanmış, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören 37 yaşındaki şarkıcı, ameliyatın ardından sağlığına kavuşmuştu.

Zor günleri geride bırakan ünlü şarkıcı, haberi "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz" açıklamasıyla duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz ay aldığı kötü haberle bir kez daha sarsıldı. Rutin kontrollerini yaptıran şarkıcının beyninde tümör tespit edildi.

"DİYECEK BİR ŞEYİM YOK"

Şimal sağlık durumunu takipçileriyle paylaşıp dua istedi:

"Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok dualarınızı beklemekten başka..." Ameliyat" dediler çok üzgünüm."

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AMELİYAT SONRASI İLK MESAJ

Bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alınan ve tedavisi süren Şimal, sağlık durumunu günler sonra takipçileri ile paylaştı.

Şimal "Her geçen gün daha iyi oluyorum şükür. Haftaya ışın tedavisi başlıyor, sonra akıllı ilaçları kullanacağım. Yorucu bir süreçten geçiyorum ama his isyan etmiyorum. Yaradana teslimim. Kendimi iyi hissettikçe sizleri bilgilendireceğim. Bol bol dinleniyorum şimdilik. Bu arada güzel dualarınızla ayaktayım çok teşekkür ederim hepinize. Kocaman öpüyorum hepinizi, kendinize çok iyi bakın" dedi.

'SİZİ ÜZMEK İSTEMEM AMA...'

Şimal, taburcu olduğu hastaneye günler sonra geri döndü. Ünlü şarkıcı, fotoğrafını "Beyindeki diğer 3 tümör için ilk ışın tedavisi almaya geldik" notuyla duyurdu. Tedavisinde 2 haftayı geride bırakan Şimal, yaşadığı süreci sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Gözyaşlarını tutamayan Şimal, ayna karşısında çektiği videoya "Günaydın. Sizi üzmek istemem ama gözyaşlarımı tutamıyorum. En kötü süreçten geçiyorum. Bir kere daja hem de... Işın tedavisinden sonra elimi her attığımda bu kadar saç geliyor. Allahım sabır ver. Ya Şafi..." notunu düştü.

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