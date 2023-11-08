Beyazperdede Atatürk coşkusu

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Box Office Türkiye’nin açıkladığı rakamlara göre film, vizyona girdiği ilk üç günde 269 bin 113 seyirci ile gişenin zirvesine oturdu. Şimdiye kadar çekilmiş en büyük bütçeli Atatürk yapımı olan film, 330 salon ve 830 sinemada seyirciyle buluştu.

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı, senaryosu Necati Şahin’e ait Lanistar Media yapımı filmde; Atatürk rolünü Aras Bulut İynemli, Zübeyde Hanım’ı Songül Öden, Enver Paşa’yı Sarp Akkaya, Madame Corinne’i Esra Bilgiç, Ali Rıza Efendi’yi Mehmet Günsür canlandırıyor.

Atatürk’ün çocukluğu ile başlayan “Atatürk 1881-1919”, Millî Mücadele’ye giden yolda kahramana dönüşerek hem kendi hem de ülkesinin kaderini değiştiren bir lideri anlatıyor. Film, ayrıca Ali Rıza Efendi’nin ilk kez göründüğü ve Mustafa Kemal Atatürk’ün bilinmeyen aşkları Madame Corinne ile Miti karakterlerinin de ilk kez işlendiği yapım olma özelliğini taşıyor.



DÜNYA GALASI LOS ANGELES’TA



“Atatürk 1881-1919”un ilk yurtdışı galası ise geçen akşam Los Angeles’taki ikonik Sony Stüdyoları’nda düzenlenen “Hollywood Türk Sinema Günleri” kapsamında gerçekleşti.

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Film ekibi, “Mutlu ve gururluyuz” dedi. Hazırlığı 4 ay, çekimleri yaklaşık 1 buçuk sene süren film, 30’dan fazla ülkedeki sinemalarda uluslararası izleyiciye sunulacak.