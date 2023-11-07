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Los Angeles’ta Türk Festivali

Güncelleme Tarihi:

#Hollywood Türk Film Ve Drama Günleri#Los Angeles#Atatürk Filmi
Los Angeles’ta Türk Festivali
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 08:59

“Hollywood Türk Film ve Drama Günleri” Los Angeles’ta Sony Stüdyoları’nda başladı. İlk gün “Atatürk” filminin galası yapıldı...

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Ülkemizde 3 Kasım’da sinemalarda gösterime giren Lanistar Media yapımı “Atatürk 1881-1919”ün 1. filminin dünya prömiyeri, Los Angeles’taki ikonik Sony Stüdyoları’nda düzenlenen “Hollywood Türk Film ve Drama Günleri” kapsamında yapıldı. Los Angeles’taki gösterime; yönetmen Mehmet Ada Öztekin, yapımcılar Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu, oyuncular Aras Bulut İynemli ve Alican Barlas ile filmin müziklerine imza atan Batu Şener katıldı. Ekip, “Mutlu ve gururluyuz” dedi.

Filmi birçok ünlü isim de izledi. Film, Türkiye haricinde İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, tüm Balkan ülkeleri, Azerbaycan, Kazakistan, bütün Orta Doğu bölgesinin de içinde olduğu 30’dan fazla ülkedeki sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Los Angeles’ta Türk Festivali

EBRU ŞAHİN
Los Angeles’ta Türk Festivali

MEHMET-YELİZ OKUR
Los Angeles’ta Türk Festivali

ECEM LAWTON- NAZ ŞENYUVA
Los Angeles’ta Türk Festivali

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu
Los Angeles’ta Türk Festivali

FADİK SEVİN ATASOY
Los Angeles’ta Türk Festivali

MERYEM UZERLİ
Los Angeles’ta Türk Festivali

ENGİN ALTAN DÜZYATAN
Los Angeles’ta Türk Festivali

ELİF TAPAN - GOLDEN GLOBE BAŞKANI HELEN HOEHNE

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#Hollywood Türk Film Ve Drama Günleri#Los Angeles#Atatürk Filmi

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