Los Angeles’ta Türk Festivali

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Ülkemizde 3 Kasım’da sinemalarda gösterime giren Lanistar Media yapımı “Atatürk 1881-1919”ün 1. filminin dünya prömiyeri, Los Angeles’taki ikonik Sony Stüdyoları’nda düzenlenen “Hollywood Türk Film ve Drama Günleri” kapsamında yapıldı. Los Angeles’taki gösterime; yönetmen Mehmet Ada Öztekin, yapımcılar Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu, oyuncular Aras Bulut İynemli ve Alican Barlas ile filmin müziklerine imza atan Batu Şener katıldı. Ekip, “Mutlu ve gururluyuz” dedi.



Filmi birçok ünlü isim de izledi. Film, Türkiye haricinde İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, tüm Balkan ülkeleri, Azerbaycan, Kazakistan, bütün Orta Doğu bölgesinin de içinde olduğu 30’dan fazla ülkedeki sinemalarda izleyiciyle buluşacak.





EBRU ŞAHİNMEHMET-YELİZ OKURECEM LAWTON- NAZ ŞENYUVAKültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan MumcuFADİK SEVİN ATASOYMERYEM UZERLİENGİN ALTAN DÜZYATANELİF TAPAN - GOLDEN GLOBE BAŞKANI HELEN HOEHNE