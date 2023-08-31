Beste Açar'dan ağır suçlamalar: 40-50 bin dolar para istiyor

Haberin Devamı

MÜZİSYENLERİ TEHDİT ETMİŞ



“Konser serisine başladım. Provanın ilk günü, Alper Kömürcü’nün orkestramdaki arkadaşlara mesaj attığını öğrendim.



‘Beste’ye çalarsanız TRT’de İpek Yolu programında çalamazsınız’ demiş.

Müzisyenlerin bir kısmı orada çalışıyor. Mesajları görünce şoke oldum.

Konsere çıkacağım, bir anda iki kişi eksildi, yerine başkaları bulundu.

O müzisyenler de ekmek paralarını düşündüklerinden haklı olarak gelmediler. Çok fazla duyuyorum önümü kesmek üzere bir şeyler yaptığını.”

Haberin Devamı

“Vakti zamanında açtığım bütün davalardan feragat ettim iş uzamasın diye. Babamın şarkılarını söyleyebilmem için İpek’in muvafakatname vermesi gerektiği şeklinde bir protokol imzalamıştım. Şu anda babamın çok güzel bir şarkısını cover’ladım. Adı ‘Kara Saplantım’. 7-8 aydır avukat aracılığıyla muvafakatname istiyorum, vermiyor. Bu durumda engelleniyorum. Babamın şarkısını en son Nilüfer istemiş, ona bile izin vermemiş. Duyuyorum; babamın şarkılarını isteyenlerden 40-50 bin dolar para istiyormuş.”

BÖYLE CEZALANDIRIYOR

“Ben bir kazanç elde etmek için değil, babamı yaşatmak için bu yola çıktım. Babamın 30-35 tane hiç duyulmamış şarkısı var. Ben bir keresinde televizyonda ‘İpek babamın soyadını kullanmasa iyi olur’ demişim. Ona sinirlendiği için beni böyle cezalandırıyor. Burada önemli olan babam. Keşke o da söylese, babamın şarkılarıyla bir albüm yapsa.”

