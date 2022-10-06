Best of Rumeli’de yıldızlar geçidi

Güncelleme Tarihi:
Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu (RUBAFED) tarafından düzenlenen ve Türkiye’de yaşayan Rumeli, Balkan kökenli isimlerin ödüllendirildiği “Best Of Rumeli” önceki akşam Cemal Reşit Rey’de sahiplerini buldu.
Ödül alan ünlülerin heyecanı sahneye yansıdı. Kanal D’de ekrana gelen “Magazin D” “en başarılı magazin programı” seçildi.
Gönül Yazar, “duayen sanatçı” ödülünün sahibi oldu.
Gülşah Saraçoğlu, “en iyi modacı” seçildi.
Gülsim Ali, “en iyi kadın oyuncu” ödülünü aldı.
Mesut Yar, “en iyi TV sunucusu” ödülünü aldı.
Eylül Öztürk Özkan , “en iyi sosyal medya fenomeni” seçildi.
Sinan Akçıl, “en iyi erkek sanatçı” seçildi.
“Balkan Ninnisi” ekibi “Balkan kültürünün tanıtımına katkılarından dolayı ‘özel ödül’ birlikte aldı.