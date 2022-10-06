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Best of Rumeli’de yıldızlar geçidi

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#Best Of Rumeli#Cemal Reşit Rey#Best Of Rumeli
Best of Rumeli’de yıldızlar geçidi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 07:57

Rumeli Balkan kökenli isimlerin ödüllendirildiği “Best Of Rumeli” önceki akşam Cemal Reşit Rey’de sahiplerini buldu. Gecede toplam 25 ödül sahiplerini buldu.

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Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu (RUBAFED) tarafından düzenlenen ve Türkiye’de yaşayan Rumeli, Balkan kökenli isimlerin ödüllendirildiği “Best Of Rumeli” önceki akşam Cemal Reşit Rey’de sahiplerini buldu.

Best of Rumeli’de yıldızlar geçidi


Gecede toplam 25 ödül verildi. Törenin sunuculuğunu Ebru Destan ve Yusuf Emin üstlendi. Tören, Dream Türk TV tarafından canlı olarak yayınlandı.

RUBAFED Başkanı Kamuran Atakan, bu yıl 610 bin kişinin oy kullanarak rekora imza attığını açıkladı.

Ödül alan ünlülerin heyecanı sahneye yansıdı. Kanal D’de ekrana gelen “Magazin D” “en başarılı magazin programı” seçildi. 

Best of Rumeli’de yıldızlar geçidi

Tamara Todevska, “en iyi Balkan şarkıcısı” seçildi.

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Best of Rumeli’de yıldızlar geçidi

Gönül Yazar, “duayen sanatçı” ödülünün sahibi oldu.

Best of Rumeli’de yıldızlar geçidi

Gülşah Saraçoğlu, “en iyi modacı” seçildi.

Best of Rumeli’de yıldızlar geçidi

Gülsim Ali, “en iyi kadın oyuncu” ödülünü aldı.

Best of Rumeli’de yıldızlar geçidi

Mesut Yar, “en iyi TV sunucusu” ödülünü aldı.

Best of Rumeli’de yıldızlar geçidi

Eylül Öztürk Özkan , “en iyi sosyal medya fenomeni” seçildi.

Best of Rumeli’de yıldızlar geçidi

Sinan Akçıl, “en iyi erkek sanatçı” seçildi.

Best of Rumeli’de yıldızlar geçidi

“Balkan Ninnisi” ekibi “Balkan kültürünün tanıtımına katkılarından dolayı ‘özel ödül’ birlikte aldı.



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#Best Of Rumeli#Cemal Reşit Rey#Best Of Rumeli

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