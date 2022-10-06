Best of Rumeli’de yıldızlar geçidi

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Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu (RUBAFED) tarafından düzenlenen ve Türkiye’de yaşayan Rumeli, Balkan kökenli isimlerin ödüllendirildiği “Best Of Rumeli” önceki akşam Cemal Reşit Rey’de sahiplerini buldu.

Gecede toplam 25 ödül verildi. Törenin sunuculuğunu Ebru Destan ve Yusuf Emin üstlendi. Tören, Dream Türk TV tarafından canlı olarak yayınlandı.RUBAFED Başkanı Kamuran Atakan, bu yıl 610 bin kişinin oy kullanarak rekora imza attığını açıkladı.

Ödül alan ünlülerin heyecanı sahneye yansıdı. Kanal D’de ekrana gelen “Magazin D” “en başarılı magazin programı” seçildi.

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Tamara Todevska, “en iyi Balkan şarkıcısı” seçildi.