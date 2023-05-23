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Berrak Tüzünataç: Tacizin bir sürü boyutu var

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#Berrak Tüzünataç#Danla Bilic#Şahan Gökbakar
Berrak Tüzünataç: Tacizin bir sürü boyutu var
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 08:00

BERRAK Tüzünataç, Danla Bilic’in YouTube’da yayınlanan programına konuk oldu.

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Ünlü oyuncu, 2010’da Kabataş’taki evinin terasında Şahan Gökbakar’la yakınlaştığı bir anda magazinciler tarafından çekilip yayınlanan görüntüleri için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) açtığı davayı kazanmasıyla ilgili konuştu.

Tüzünataç, “13 sene önce hem psikolojik hem iş olarak çok sarsan bir olaydı. 25 yaşındaymışım o zaman. Bütün ülkenin gözü önünde gerçekleşen olayla ilgili hukuki mücadeleye başlamıştım. Sonuçlanana kadar da konuşmamıştım açıkçası. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde haklı bulundum. Yani inandığımız bir şeyi bırakmamamız gerekiyor” dedi.

Ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: “Benim hayat hikâyemde her anlamda ağır bir dönemdi. 13 yıl sonra hak ettiğim sonuç da büyük olmalıydı. Uluslararası hukukta Tüzünataç kararı olarak literatüre geçti, soyadıma da atalarımı da güzel bir göz kırpayım buradan.”

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Dava bile işime engel oldu

Ünlü oyuncu, “Gerçekten hiç fiziksel tacize uğradın mı? Benimle bu gece olursan, işi kaparsın gibi teklifler aldın mı?” sorusuna da samimi bir yanıt verdi:

“Yok, öyle bir şey olmadı. Zaten tacizle ilgili algıdaki bir tık sorun da bu. Bu kadar net olmak zorunda değil. Bir sürü boyutu var bunun. Dava bile benim işime engel oldu. Bu da bir nevi magazin basınının taciziydi. Hepimiz bir biçimde uğruyoruz bu tacize. İlla kodaman bir patronun gelip ‘yoksa bitiririm’ demesi demek değil. Bir sürü boyutu var.”

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#Berrak Tüzünataç#Danla Bilic#Şahan Gökbakar

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