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Berrak Tüzünataç annesini kızdırdı: Aklını mı yitirdin evladım?

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#Berrak Tüzünataç#İstanbul Boğazı#Oyuncu
Berrak Tüzünataç annesini kızdırdı: Aklını mı yitirdin evladım
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 08:31

Eylül başında Boğaz’da denize giren Berrak Tüzünataç, annesinin o görüntüleri izlediğinde kendisine çok kızdığını söyledi: “Gerçekten çok kızdı, ‘Evladım sen aklını mı yitirdin?’ dedi ama göründüğü kadar şuursuz bir hareket değildi.”

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ANNEM ÇOK KIZDI

Berrak Tüzünataç, eylülün ilk günlerinde bir arkadaşıyla beraber İstanbul Boğazı’nda denize girmiş, yaşadığı korkuya rağmen serin sulara atladığı anları sosyal medyada takipçileriyle paylaşmıştı. Önceki akşam Edis’in Harbiye Açıkhava’daki konserinde görüntülenen ünlü oyuncu, o deneyimin annesini sinirlendirdiğini söyledi:

‘BOĞAZ AMCALARI’ ONAY VERDİ

“Herhalde annem bana en son 10 yaşında bu kadar kızmıştır. Gerçekten çok kızdı. ‘Evladım sen aklını mı yitirdin?’ dedi. Ama tabii ki öncesinde hep orada duran ‘Boğaz amcaları’ndan onay alındı, önden birkaç kişi atladı. Ben de iyi bir yüzücüyüm. Göründüğü kadar şuursuz bir hareket değildi yani. Göründüğü kadar korkutucu da değildi. Yine de kimseye tavsiye etmiyorum, yanlış örnek olmak istemem.”

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Berrak Tüzünataç annesini kızdırdı: Aklını mı yitirdin evladım

Yalnızlık keyifli

Berrak Tüzünataç, aşk hayatıyla ilgili sorulara “Yalnızlık çok keyifli. Arkadaşlarım ve dostlarımla mutluyum” yanıtını verdi.

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#Berrak Tüzünataç#İstanbul Boğazı#Oyuncu

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