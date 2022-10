Beni tanıyamadınız değil mi! Hayat çok acımasız

Haberin Devamı

80 yaşına giren usta oyuncu objektiflere poz verip muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi. Ünlü oyuncu"Tanımakta güçlük çektiniz herhalde, hayat acımasız. 80 yaşına gelinceböyle oluyor. Tiyatro oyunlarına devam ediyorum, dizilere de çağırırlarsa gidiyorum. Dede rolünde" dedi.



Cihat Tamer, efsane dizi Bizimkiler dizisinin ilk iki yılında Şükrü'nün ağabeyi Şevket rolünü canlandırmıştı...Ünlü oyuncu daha sonra dizinin yapımcısıyla yaşadığı hukuksal sorunlar nedeniyle Bizimkiler'den ayrılmıştı.

'Bizimkiler'in oyuncularına neler oldu?

14 yıl yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde birbirinden ünlü isimler rol almıştı.'Bizimkiler' dizisi 14 yıl boyunca Türk televizyonlarında yayınlanmış, birkaç istisna dışında, yayınlandığı günlerin hep birincisi olmuş, izleyicinin en beğendiği, en çok ve en uzun süreyle izlediği dizi olma rekorunu elinde tuttu.

Dizinin yayından kaldırılmasının ardından bazı oyuncular büyük bir boşluğa düştü. İşsizlik ve çeşitli hastalıklarla mücadele günleri başladı... Ardı ardına bir dönemin en tanınan ve sevilen oyuncularının 'dram' ve ölüm haberleri gelmeye başladı.

AYKUT ORAY



Dizide 'Katil' olarak tanınan ve çok sevilen Aykut Oray, Ağustos 2009'da film festivali için gittiği Köyceğiz'de otel odasında ölü bulundu.

GÜZİN ÖZİPEK(BABANNE)



'Bizimkiler' dizisinin 12 yıl boyunca saygın ve sevecen babaannesi Leyla Hanım'ı başarıyla canlandırdı. Ünlü oyuncu lenfbezi tümörüne ve solunum yetmezliğine yenik düşerek 13 Ağustos 2000 tarihinde 75 yaşında aramızdan ayrıldı.

YAMAN OKAY



Yaman Okay, Şükrünün karısı Nazan'ın bir baltaya sap olamamış ağabeyi Nazım rolündeydi. Yaman Okay 1993 yılında yaşamını yitirdi.

SAVAŞ YURTTAŞ



Dizide 'yengeç' lakabıyla tanınan Savaş Yurttaş, Nisan 2002'de kansere yenik düştü.

ORHAN ÇAĞMAN



Evin büyükbabası Hüsnü rolündeki Orhan Çağman 1997'de vefat etti.

MEHMET AKAN



Huysuz ve cimri apartman yöneticisi Sabri bey yani Mehmet Akan 2006 yılında aramızdan ayrıldı.

SAVAŞ DİNÇER



Yine dizinin en önemli karakterlerinden olan Şükrü'yü canlandıran Savaş Dinçel de 20 Aralık 2007'de bir kalp krizi sonucunda aramızdan ayrıldı.

AYTON SERT



1997 yılında bir beyin ameliyatı esnasında kaybettiğimiz sanatçı, dizide Davut Usta'nın dükkânına çıkma malzeme taşıyan, el arabalı bir garibanı canlandırmıştı.

OKTAY SÖZBİR



"Sus iblis kırarım boynuzunu ha!" "Halil Pazarlama" Halil" sözleriyle hatırladığımız Oktay Sözbir, Şubat 2006'da aramızdan ayrıldı.

LATİFE SARUHAN



Sabri Bey'in kayınvalidesini canlandıran Latife Saruhan 2001 yılında aramızdan ayrıldı.

UĞURTAN SAYINER



1989-2002 yılları arasında 13 yıl boyunca kesintisiz yayınlanan yerli dizi Bizimkiler’de usta oyunculuğu ve "Sevim koş" repliği ile hafızalara kazınan Uğurtan Sayıner, 27 Haziran 2021'de aramızdan ayrıldı.

HALİT AKÇATEPE



Efsane dizide Halit Akçatepe "Sıfırcı Nazif" Edebiyat Öğretmeni Nazif Güngör rolünü canlandırdı. Televizyon tarihine damga vuran usta oyuncu 2017 yılında hayata gözlerini yumdu.

ÖZGE ÖZBERK



Dizide uzun süre Ali'nin bir dargın bir barışık yaşadığı sözlüsü Zeynep'i canlandıran Özge Özberk, daha sonra BKM'ye dahil oldu. Çemberimde Gül Oya dizisiyle yıldızı parlayan, Özberk, Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı AROG VE GORA filmlerinde rol aldı.

ERCAN YAZGAN(KAPICI CAFER)



" Buyruuuun" sözleri ve üzerinden yıllarca çıkartmadığı gömleğiyle dikkat çeken Ercan Yazgan, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 8 Mart 2018 tarihinde hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı son olarak ‘Bana Masal Anlatma’ filminde rol aldı.

GÜLER ÖKTEN



Doktor Türkan'ı oynayan Güler Ökten, efsane diziden sonra bir çok dizi ve sinema filmde rol aldı.

ATILAY ULUIŞIK(ALİ)



Atılay Uluışık ise, diziye 11 yaşında bir çocuk olarak başladı. Televizyon izleyicisinin gözünün önünde büyüyen Uluışık, sürpriz bir şekilde evlendi. Ancak mutluluk uzun sürmedi. Uluışık en son Doksanlar dizisinde öğretmen Kemal'i canlandırdı.

ERDİNÇ DİNÇER



Dizinin meraklı muhasebe müdürü Ergun'u canlandıran Erdinç Dinçer'in diziden sonra hayatı kolay olmadı. Uzun süre işsiz kaldı. Dinçer, siroz hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

ERDAL ÖZYAĞCILAR



Dizide Şükrü'yü canlandıran Erdal Özyağcılar, aynı karakterle anılmak istemediği için rolünü Savaş Dinçel'e devretmişti. Ünlü oyuncu çok sayıda dizi ve filmde rol aldı.

UMUR BUGAY



On üç yıl aralıksız devam eden efsane dizi 'Bizimkiler' ile 'Türk TV'lerinde en uzun süre devam eden dizi' rekorunu kıran Umur Bugay'ın işleri çok iyi gitmedi. Bugay'ın son dizisi 'Şölen', ilk bölümün ardından yayından kaldırıldı. Dizinin ömrünün sadece bir bölüm olmasına kızan ünlü yapımcı da mesleği bıraktı. Bugay, 6 Ağustos 2019 tarihinde hayatını kaybetti.