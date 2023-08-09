Ben Affleck Boğaz'ın keyfini çıkardı! Karadan geldi, denizden gitti...

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Restorana 10 günlüğüne kiraladığı VIP minibüsle gelen Affleck, gecenin sonunda deniz yolunu tercih etti.

Aile, Kadıköy’den tekneyle Ahırkapı İskelesi’ne geçip oradan da otellerine döndü.

Yıldız oyuncu gündüz vakti de Boğaz’da tek başına yemek yedi, uzun uzun manzarayı seyretti.

Ön balayı



Evlilik hazırlığı yapan Meriç Aral ve Serkan Keskin, Marmaris’te tatil yapıyor.

Oyuncu çift önceki gün Bozburun’da deniz keyfi yaparken görüntülendi. Meriç Aral bir süre yüzdükten sonra denize girdiği iskeleden şezlonguna döndü, görüntülenmek istemeyen Serkan Keskin ise başka bir iskeleden çıkıp gözden kayboldu. (Umut ÜNVER)

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51 yaş güzelliği

Yaz boyunca yoğun bir konser trafiği yaşayan Göksel, Ege tatilinden fotoğraflar paylaştı. Göksel, bikinili pozlarını “Yaz, dondurma, kedi ve ben” notuyla yayınladı. Fit görüntüsüyle dikkat çeken 51 yaşındaki şarkıcı, az ve dengeli beslendiğini, ayrıca her gün düzenli olarak spor yaptığını söyledi.

Mahalleden komşum

Aslı Bekiroğlu önceki gün Nişantaşı City’s’deydi. Kol kola görüntülendiği erkek arkadaşı Muratcan Sancak için “Beyefendi mahalleden yakın arkadaşım. Bebek’ten komşum” diyen oyuncu, “Komşunuz ne iş yapıyor?” sorusuna “Hiç bilmiyorum” yanıtını verdi.

Dinçerler’in Mikonos eğlencesi

Hadise’ye olaylı boşanmasıyla uzun süre gündemden düşmeyen Mehmet Dinçerler, tatil için arkadaşlarıyla beraber Mikonos’a gitti.

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Dinçerler, bir gece kulübünde yanındaki kadınla sarmaş dolaş dans ederken görüntülendi. Samimi şekilde eğlenen ikilinin o anları objektife böyle yansıdı.