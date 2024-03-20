Başında Beşiktaş şapkası, üstünde delik deşik mont... O artık sahnelerin çılgın çocuğu!

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Beşiktaş tribünlerinden Hayko Cepkin'in gençlik yıllarına ait bir görüntü paylaşıldı. Kısa sürede büyük ilgi gören videoyu yayınlayan ünlü şarkıcı eski günlerini andı.

"Yeni açıkta maçın başlamasını bekliyoruz muhtemelen... Klasik şapkam ve delik deşik montum.

Arkadaşım 93-94 sezonu Kocaeli ile kupa maçının özetini denk gelip seyrederken beni fark etmiş. İşin tuhafı biz daha arkadaş değilken o da aynı maçta tribündeymiş. Elimdeki tek arşiv olacak tribündeki tek görüntümü bulduğu için çok teşekkürler valla çok mutlu oldum."

YILLAR ONLARI ÇOK DEĞİŞTİRDİ

Magazin dünyasının ünlü isimleri çocukluk yıllarına ait fotoğrafları zaman zaman sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Bazılarını tanımak mümkün olmasa da bazıları bir bakışı, bir gülüşü ile hemen kendisini ele veriyor. İşte şimdilerde milyonlarca insanın yakından takip ettiği ünlülerin zaman içindeki değişimleri!

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Araya ne yıllar ne de mesafe girdi... Ünlü oyuncu dostunu unutmadı!

Ünlü oyuncu Hülya Duyar çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği Almanya'daki dostunu unutmadı.

Arkadaşı Silvia'nın doğum gününü sosyal medya hesabında kutlayan oyuncu, 'Doğum günün kutlu olsun. Sana sahip olduğum için çok şanslıyım. Seni seviyorum... 1978-2023' mesajını paylaştı.

Duyar'ın gençlik fotoğrafı büyük ilgi gördü. Sevenleri fotoğrafın altına 'Çok güzelmişsiniz', 'Bu ne güzellik, çok tatlı bir fotoğraf' yorumunda bulundular.

1970 yılında Sivas'ta doğan Hülya Duyar, 1978 yılında ailesiyle birlikte Almanya'ya göç etti. Orada kuaför ve makyaj sanatçısı olarak tiyatroya ilk adımını atan oyuncu daha sonra sinema ve televizyon projelerinde yer aldı.

Yıllar sonra Türkiye'ye dönen Duyar, şöhret basamaklarını hızla tırmandı ve birçok başarılı yapımda rol aldı.

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Dostum ile 30 yıl sonra tekrar buluştuk!

Evlendikten sonra ailesiyle yurt dışında yaşayan Demir Demirkan sosyal medya hesabından takipçileriyle iletişim kurmaya devam ediyor.

İş için sık sık Türkiye'ye gelen ünlü müzisyen boş zamanlarını da gezerek geçiriyor.

Demirkan 30 yıl sonra Norveç - Oslo'da arkadaşıyla bir araya geldi.

Hasret gideren dostlar buluşma anını ölümsüzleştirdi.

Ünlü müzisyen bu kareleri, 'O zaman ve şimdi. Dostum Carl ile 30 yıl sonra tekrar buluştuk' notuyla paylaştı.

İkilinin yıllar içindeki değişimleri dikkat çekti.

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KAŞLARA ÖZGÜRLÜK!

Şarkıcı Umut Akyürek, gençlik fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Akyürek sıfır makyaj fotoğrafının altına şu notu düştü:

"Kaşlara özgürlük yaş 16...

Burun eğri, dudak asimetrik... Halâ da öyle gerçi...

Sophia Loren'e benzetenler olmuş. Evet o zamanlar çok söylerlerdi, hatta Ferdi abi (Ferdi Tayfur) beni görünce 'yerli Sophia Loren' demişti"

ARKADAŞLAR UMUDUNUZU KAYBETMEYİN

Şarkıcı Melek Mosso, çocuk fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Yıllar önce yaşadıklarından da bahseden Mosso, fotoğrafın altına şu notu düştü:

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Arkadaşlar umudunuzu kaybetmeyin!

Şaka bir yana artık bizler ana baba oluyoruz. Çocuk zorbalığı diye bir şey var ve çok gerçek. Ben buna yıllarca maruz kaldım. Çocuklarınıza farklılıkları sevmeyi, arkadaşlarına kötü davranmamayı ve sevmeyi öğretin. (Estetik ameliyat yok, bazıları para var çare var hödö hödö yazmış. Büyüdükçe düzeldi. O yüzden diyorum umudunuzu kaybetmeyin diye)

BİR GECEDE HAYATI DEĞİŞTİ

1995 yılında katıldığı güzellik yarışmasında Türkiye'nin en güzel kızı seçilen ve hayatı bir gecede değişen Demet Şener, okul fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

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1977 doğumlu Şener, fotoğrafın altına "Minik Demet... Anaokulu müsameresinde....yaş 6" notunu düştü.

100 BİN BEĞENİ





Meryem Uzerli'nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı.

Ünlü oyuncunun 9 yaşında Almanya'da çekilmiş fotoğrafı takipçilerinin büyük ilgisini çekti. Paylaşıma kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni geldi.

DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI





'Alemin Kıralı' dizisinde canlandırdığı Oben karakteri ile hafızalara kazınan Birsu Demir değişimi ile şaşırttı. Birsu, dizinin izleyici ile buluştuğu 2011'de 12 yaşındaydı... Şimdi 20'li yaşlarının başında bir genç kız olan Birsu Demir, fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Demir, fotoğrafın altına "Make up artist kankanız varsa, şanslısınızdır" notunu düştü.

GÜZELLİĞİ TESCİLLİ





Omuzlarına dökülen ıslak saçları... Genç kızları aratmayan pozu... Bu fotoğraf çekildiğinde henüz 2,5 yaşında ve yaşayacaklarından habersiz... Fotoğraftaki kişi, güzelliği dünya çapında tescilli olan Azra Akın!

'SAÇIMDA 2,5 KİLO JÖLE VAR'

Sosyal medyada yayınladığı videolarla şöhret yolculuğuna başlayan Yasemin Sakallıoğlu 2020 yılında 'Zengo' filmi ile izleyici karşısına çıkmıştı... Kısa sürede hatırı sayılır bir hayran kitlesi edinen oyuncu yıllar öncesine ait fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.

Altına "Fotoğrafı yakınlaştırdığınızda aslında saçlarımın kâküllerim kadar kısa olduğunu, geri kalan tüm lüleli saçların postij olduğunu ve saçımda 2,5 kilo jöle olduğunu görebilirsiniz... Zaman her şeyin ilacı" notunu düşen Sakallıoğlu, 'kime benziyorum' diye sordu.

Instagram'da 6 milyon takipçisi olan ve sahne aldığı tüm mekanları dolduran Yasemin Sakallıoğlu'nun fotoğrafına yorum yağdı.

Yasemin Sakallıoğlu'ndan photoshop tepkisi: 35 kişiye birden benzemişim, ben böyle miyim?

YAŞ 12





Şimdilerde müzik dünyasında fırtınalar estiren şarkıcı Ceylan Ertem, çocukluk fotoğrafını " Merhaba 12 yaşımdan " notu ile paylaştı...

DÜNDEN BUGÜNE





Sarı elbisesi, toplu saçları elinde mikrofon şarkı söyleyen bu genç kadın güzelliği ile yıllara meydan okuyan oyuncu Nebahat Çehre! Çehre gençlik yıllarına ait fotoğrafı "Dünden bugüne.." notu ile Instagram'da paylaştı...

2014 GÜZELİ





2014 yılının Türkiye güzeli seçilen Amine Gülşe, Instagram paylaşımıyla olay oldu. Başarılı futbolcu Mesut Özil ile mutlu bir evlik sürdüren Gülşe, çocukluk yıllarında çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Gülşe'nin bu paylaşımı kısa sürede 150 bine yakın beğeni aldı.

45 YIL ÖNCE





At kuyruğu yapılmış saçları, balıkçı yaka kazağı... Henüz 20'li yaşlarında bile değil! Bu genç kız bir dönem sahnelerde fırtınalar estiren Burçin Orhon... Burçin Orhon, 45 yıl önceye ait bu fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı...



"Sanırım 78 filan. Feneryolu Spot fotoğrafçılık vardı. Beni açık renk gözlü yapıvermişti. O zamanın teknolojisi... Nasıl mutlu olmuştum. Tüm ailesi mavi gözlü olup, kahverengi gözlere sahip olmak pek sıkıcıydı bana göre. Hala da severim açık renk göz. Günaydın mavi gözlü Burçin'den..."

YAKLAŞIK 40 YIL





Pembe eşofmanları ile dalga dalga saçlarını tutarak objektife poz veren bu kız Türk müziğinin güçlü isimlerinden Deniz Seki! Seki yıllar öncesine ait fotoğrafını "Yaklaşık 40 yıl öncesi" notuyla Instagram sayfasında paylaştı.

YAŞIM 15 İDİ...





Zara, yıllar önce çekilen fotoğrafı "Burada yaşım 15 idi.. Muhtemelen bu resim ilk Türkiye 1.si olduğum zamandı. (Kıyafetten hatırlıyorum) Mini eteklerin tozunu attırırdım. Pek havalıydım, dünya etrafımda dönüyordu... Yaz, kış donsam da yansam da ne giymek istiyorsam onu giyerdim. Saçlarımda 1 kilo jöle vardı. Üzerine de saç spreyi, hem bozulmasın hem de parlak dursun diye... Unutmuyorum, gece yatarken bile saçlarıma sürdüğüm parfümüm vardı. Kafaya bak... Gençlik işte..." notuyla paylaştı...

ÇOCUKLUĞUMUN ÖZETİ





Beste Kökdemir çocukluk fotoğraflarını "Hayatımın özeti : 'Beste uslu dur', 'Beste yaramazlık yapma', 'Beste yerlerde sürünmeyi bırak', 'Beste insanların yemeğini yeme', 'Beste düzgün poz ver', 'Beste o kelimeyi kullanma' , 'Beste orası tehlikeli' , 'Beste çatıya çıkma', 'Beste hayır', 'Beste bekle'... bazı şeyler doğuştan olduğu için sorumluluk almıyorum...." notuyla paylaştı...

7 YAŞINDAN SEVGİLER





Kısacık saçları, boncuk boncuk mavi gözleri ile objektife poz veren bu küçük kız Burcu Kara! Ünlü oyuncu fotoğrafını "Yedi yaşındaki Burcu'dan herkese sevgiler" notu ile Instagram'da paylaştı.

FOTOĞRAF 25 YIL ÖNCEDEN





Gül Gölge 1997 yılına ait fotoğrafı "Güzel okulum , güzel sınıfım... Rahmetli dostum Ebru, arkadaşlarım...İyi ki varsınız canlar (en sağda saçını örmüş zat benim) notu ile Instagram'da paylaştı.

'ÇOK SEVDİ, ÇOK SEVİLDİ...'





90'lı yıllarda podyumların aranılan isimlerinden olan Deniz Pulaş siyah beyaz fotoğrafını "Bir yerden hatırlıyorum bu kızı. İyi insan oldu. Küçüklerini korudu, büyüklere saygıda kusur etmedi. Güzel bir işi oldu. Onlarca can arkadaş edindi. Çok sevdi, sevildi. Ummadığı kişilerden kazık da yedi. Direndi. Güzel müzikler dinledi, çok alkışladı. Alkışlandı. Dünyanın en güzel sesiydi, yağmur gibi Eşsiz bir kızı oldu. Hayvanları sevdi, ağaca sarıldı. Şuursuz iyimser dediler, bayıldı bu lakaba. Fasülye sırığı, cooliç dediler, çok güldü. Küçük kız, bundan sonrası daha zor olabilir ama unutma... Her şey çok güzel olacak..." notuyla paylaştı

PHOTOSHOP'A GEREK YOKTU

Ünlü sanatçı Emel Sayın, gençlik fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Sarı saçları, deniz mavisi gözleri ile bir döneme danga vuran Sayın, fotoğrafının altına "Of of bir zamanlar photoshop'a hiç gerek yoktu" notunu düştü.

77 yaşındaki Emel Sayın, hala yıllara meydan okuyor...