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Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hakkında bilgiler

#Başak Dizer#Kıvanç Tatlıtuğ#Başak Dizer Kaç Yaşında
Başak Dizer kimdir, kaç yaşında Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hakkında bilgiler

Başak Dizer magazin gündeminde yer alıyor. Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer çiftinin oğulları Kurt Efe dünyaya geldi. Bu haberin ardından çiftin sevenleri araştırmalarını hızlandırdılar. Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? İşte ünlü isim hakkında bilgiler

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Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe dünyaya geldi. Sevilen çift 2016 yılında Paris’te evlenmişti. 1977 doğumlu olan Başak Dizer stil danışmanıdır. Dizer’in stil danışmanlığı yaptığı diziler arasında Aşkı Memnu ve Medcezir de bulunuyor.

BAŞAK DİZER KİMDİR?

Başak Dizer 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul'da tasarım bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Başak Dizer; ayrıca Mimar Sinan Üniversitesi moda tasarımı bölümünde eğitim alarak sertifikaya sahip oldu. Londra'da Central Saint Martins'de moda kurslarına giden Başak Dizer, 3,5 yıl ünlü bir markanın erkek kıyafeti tasarımcılığı yaptıktan sonra stil danışmanlığı, kişiye özel alışveriş danışmanlığı isimleriyle bir şirket kurdu. 2008 yılında Aşkı- Memnu ekibine dahil oldu ve başrolleri giydirmeye başladı. İlk evliliğini Oren Fransez ile yapan Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016 yılında sade bir törenle nikah masasına oturdu.

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