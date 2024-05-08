'Banyoda düştü' demişti... Yeşim Erçetin kocasının ölümüyle ilgili gerçeği anlattı!

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Yeşim Erçetin, sevgilisi Fevzi Kardeseci ile iki yıl önce Amerika, Miami’de evlenmiş, çift güzel haberi de ‘Evlendik’ mesajıyla duyurmuştu.

CEZAEVİNE GİRDİ

Güzel başlayan ilişki Fevzi Karadesici’nin kripto paralarda usulsüzlük suçlamasıyla karşı karşıya kalınca bozuldu. Karadesici FBI tarafından gözaltına alındı. 8 ay hapis cezası yattı.

BOŞANACAKLARDI

İşlerinde de sıkıntı yasayan Karadesici eşi Yeşim Erçetin’le tartışma yaşadı. Eski manken gördüğü şiddetin ardından eşinden boşanacağını söyleyip oturdukları evden ayrıldı.

Bir süredir ayrı olan çift bu kez ‘ölüm’ haberiyle gündeme geldi. Erçetin, eşinin duş alırken düşüp, hayatını kaybettiğini açıkladı.

Karadesici’nin ölümü sosyal medyada çok konuşuldu, ‘Şaibeli ölüm’ yorumları yapıldı.

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FEVZİ İNTİHAR ETTİ

Suskunluğunu bozan Yeşim Erçetin, kocasının ölümüyle ilgili bilinmeyenleri Aramızda Kalmasın programının sunucusu Müge Dağıstanlı’ya anlattı:

“Fevzi’nin bir kardeşi var, o açıklama yapmama izin vermiyordu. Ondan izin aldım ve bu açıklamayı şimdi yapıyorum.

Feyzi intihar etti. Onu kanlar içinde ilk bulan benim.

Bunu neden mi şimdi açıklıyorum, hayattaki tek kan bağı bulunan kardeşi bunun açıklanmasını istemedi.

Fakat, sosyal medyada Fevzi’nin; cinayete kurban gittiği, birilerinin öldürdüğü, hatta daha ileri gidip benim onu öldürttüğüme dair tuhaf ve saçma şeyler çıkmaya başlayınca kardeşini arayıp intihar olayını anlatmamız gerektiğini söyledim ve bunu açıkladık.

ONU KURTARAMADIM

Geçen salı birlikte yemek yedik bana masada ‘Yeşim biliyor musun bu son yemeğimiz’ dedi. ‘Saçmalama’ dedim. Gittikçe artan tuhaflığı beni korkutmaya başlamıştı. Doktora gitmesini istedim ama kabul etmedi.

Ona destek olacağımı söyledim ama yine de bana ‘Yeşim ben gitmek istiyorum’ dedi.

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Çarşamba ve perşembe günü sürekli arayıp durumunu sordum. Onu telefonda hiç yalnız bırakmadım, yanına gidebileceğimi söyledim. Toparlanmış gibi görünüyordu. Cuma günü bana Müslüm Gürses’in ‘Gitmek İstiyorum’ şarkısını attı.

Defalarca aradım açmadı. Atlayıp eve gittim, kapılar kilitliydi, kapının kitli olduğunu görünce korkunç bir şey olduğunu hissettim.

İçeri girdim, intihar ettiğini gördüm. Evden bağırarak çıktım, arkadaşımı aradım ambulans ve polis geldi. Baygınlık geçirdim gerisini hatırlamıyorum. Fevzi’yi kurtaramadım ben bu acıyı nasıl yeneceğim’