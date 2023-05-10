Aslıhan Doğan 93 bin TL'lik hırkasını gelinlerine bırakacak

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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan, “Bi Dolaplar Çeviriyoruz” adlı YouTube kanalına konuk oldu. Doğan, giyinme odasını ünlü stylingler Derya Balkan ve Özgür Yüksel’e açtı. Hamza Arda ve Asil Aslan adında iki oğlu bulunan Aslıhan Doğan, çok konuşulan 93 bin liralık hırkasını gelecekteki gelinlerinden birine vereceğini söyledi ve ekledi:



“Ben bir parçayı fiyatı yüksek diye almam. O hırkanın rengini çok sevdim ve Londra seyahatimde aldım. Kendi kendime bir hediyeydi. Eşimin çok güzel bir lafı vardır; ‘Herkes kendi önündeki tabağa baksın.’ Çalışıyorum ve maddi gelirim var. Eşim de çalışıyor ve onun da geliri var. Kime ne aldığımdan.”

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Ünlü isim, dolabından 25 parça kıyafeti de bir hayır kurumuna bağışlamak için programının “Dolap” hesabında satışa çıkardı. Kıyafetlerden 13’ü 6 saat içinde satıldı.

BALİ'DEN EV ALDI

Tuba Ünsal, Bali tatili dönüşü İstinye Park’ta objektife takıldı.

Arkadaşıyla buluşup kahve içen oyuncu, çıkışta muhabirlerle ayak üstü sohbet etti. Serdar Turan’la ilişkisinin güzel gittiğini söyleyen Ünsal, tatiliyle ilgili sorular üzerine de “Bali’den ev aldım, oraları çok beğendim” dedi.

KULİS BULUŞMASI

Yasemin Sakallıoğlu, “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” adlı gösterisini önceki akşam Maximum Uniq Hall’da sahneledi.

Komedyeni izlemeye gelenler arasında Simge Sağın da vardı. Şarkıcı, Sakallıoğlu’nu kuliste de ziyaret etti. (Sayit DURMAZ)

TANJU OKAN'IN ANISINA

Hakan Meriçliler, “Yıl 1974 - Tanju Okan Şarkıları” projesiyle pop müziğin usta ismi Tanju Okan’ı anıyor.

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Gösterinin prömiyeri 9 Haziran’da Baba Sahne’de yapılacak. Hakan Meriçliler, Tanju Okan’ın şarkılarını Süleyman Alnıtemiz’in piyanosu eşliğinde seslendirecek. Şarkıların yanı sıra Okan’ın anıları, aşkları, mutlulukları, hüzünleri ve hayal kırıklıkları da anlatı olarak sahneye taşınacak.

ŞİMDİDEN ÖZLEDİM

Bir dönemin ünlü ismi Yasemin Kozanoğlu, annesi Ahu Tuğbay ile İbiza’da tatil yaptı.

Es Vedra Adası önünde çektirdikleri hatıra fotoğraflarını tatil sonrası sosyal medyada paylaşan Kozanoğlu, annesine şöyle seslendi: “Şimdiden çok özledim. Benim tatlı annem Ahu.”

BASİTLİĞİN DERİNLİĞİ

Ceylan Ertem, “Duyuyor musun?” adlı YouTube programının yeni bölümünde Sena Şener’i ağırladı.

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Keyifli bir sohbet gerçekleştiren ikili, “Çok Geç Kaldın” ve “Bu Su Hiç Durmaz” şarkılarında düet yaptı. Müzik kariyerine henüz 16 yaşındayken başlayan Sena Şener, “16 yaşında daha alengirli, derin şarkı sözleri yazmayı seviyordum. Şimdi basitliğin derinliğiniyakalamaya çalışıyorum şarkı yazarken” dedi.