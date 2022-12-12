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Balet Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı 

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#Erdal Uğurlu#Balet#Dans
Balet Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 15:45

KANSER tedavisi görürken 57 yaşında hayatını kaybeden balet ve koreograf Erdal Uğurlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde(AKM) düzenlenen törenin ardından Taksim Camisi'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde uzun yıllar görev yapan balet ve koreograf Erdal Uğurlu, önceki gün hayatını kaybetti. Çıplak Vatandaşlar, Kırmızı ve Gel Evlenelim Yürü Boşanalım adlı oyunlarda rol alan 57 yaşındaki Uğurlu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Erdal Uğurlu için bugün saat 11.00'de AKM Tiyatro Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Balet Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı

Törene katılan aile üyeleri, yakınları, meslektaşları, arkadaşları ve öğrencileri, Uğurlu'nun vefatı nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Erdal Uğurlu, Taksim Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.
Balet Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı


ÇIKTIĞI HER SAHNEDE DEVLEŞİRDİ

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Nilgün Belgün: “Türkiye’nin önemli bir baletiydi. Çok üzgünüm.”

* Nejat İşler: “Bazı ruhlar vardır, görmesen bile iyi gelir varlığı.”

* Suna Yıldızoğlu: “Devlet Balesi’nin efsane dansçısı, arkadaşım Erdal Uğurlu bizden ayrıldı. Seni hiç unutmayacağız Erdal. Huzur içinde yat. ”

* Okan Bayülgen: “Erdal Uğurlu, hayatımız, sanat, diğer her şey. Sen diğer her şeyde öldün, hayatımız, sanat devam ediyor. Ne saçma değil mi?”

* Tolga Tekin: “Muhteşem balet. Babamla annemi tanıştıran Kemal amcamın oğlu. Nurlar içinde uyu.”

* Ayşe Erbulak: “Sahnede hayranlıkla seyrettiğim, insan olarak da çok sevdiğim Erdal Uğurlu artık bambaşka bir alemde bale yapacak.”

* Cem Davran: “Çok erken, çok üzüldüm, böyle çok zor hayat. Nur içinde uyu.”

* Reha Özcan: “Her şey anlamını yitiriyor bazen, sonra bir şeyler yükleyip devam ediyoruz yola. Üzüntümü ifade edecek kelime yok. Yattığın yer incitmesin kardeşim.”

* Ayça Varlıer: “Çıktığı her sahnede devleşen, ışığıyla herkesi kendine hayran bırakan, çok değerli bir baş balet, arkadaş, abi, koreograftı. Bir yıldız daha kaydı.”

* Cansel Elçin: “İyi ki ‘Çıplak Vatandaşlar’ oyununda seni tanımışım. Ne zaman tekrar sahneye çıkacağız diye ara sıra konuşuyorduk. Dünya tatlısı bir insandın.”

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* Zafer Algöz: “Dönem arkadaşım, yetenekli kardeşim Erdal Uğurlu veda etti. Çok zamansız oldu Erdal’ım yıktın hepimizi.”

* Çağla Şıkel: “AKM (Atatürk Kültür Merkezi) yıllarımın sarı fırtınası.”

Balet Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı

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#Erdal Uğurlu#Balet#Dans

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