Babam öldüğünde 'acaba üzülecek miyim' diyordum... Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'dan itiraf!

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Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programının konuğu oldu. 2020 yılında hayatını kaybeden babası Seyfettin Yalçınkaya hakkında çok fazla konuşmayan ünlü şefe 'Neden babandan hiç bahsetmiyorsun?" sorusu soruldu.

Duygularını paylaşan Yalçınkaya, şunları söyledi:

"Babamdan niye hiç bahsetmiyorum... Babam öldükten sonra çok bahsettim. Benim içimde ukdedir. Babamla ben çok zaman geçiremedik. Çok küçük yaşta amcamın yanına çıraklığa gittim. Farklı tesislere, otellere, uzaklara gittim. Babamla toplasanız üç sene anca geçirmişimdir ya da dört sene. Hep bayramlarda, senelik izinlerimde babamla birlikte oldum.

Bir şey itiraf edeyim... 'Babam öldüğünde acaba üzülecek miyim?' diyordum. Çünkü çok az zaman geçirdik. Onu çok severdim içten içe. Çok az zaman geçirdiğim için, uzak kaldığımız için babamla ilgili üzülür müyüm diye düşünüyordum. Öyle değilmiş...

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BABAMI RÜYAMDA GÖRMEK İÇİN YALVARIYORUM

Yandım hem de nasıl yandım. Çok üzüldüm. Ben babamı bu kadar özleyeceğim bilseydim, babama daha çok sarılırdım, onu daha çok koklardım. Ona bir yemek yapardım. Daha çok zaman geçirirdim. Bu benim için çok kötü bir travmadır. Babamla ilgili kendimi suçladığım şey şu; Bir insan aile büyükleriyle alakalı ne kadar çalışırsa çalışsın niye fazla zaman ayıramaz? Bunu da depremde anladık. 'Babam öldüğünde üzülür müyüm?' diye düşünen Mehmet şu an babasını rüyasında görmek için yalvarıyor. Bu benim için ayrı bir ukdedir.

Ben en çok kokusunu özlüyorum mesela. Baba kokusu diye bir şey var ya... O kokuyu kimsede bulamıyorsun. Baba kokusu başka bir parfüm. Baba kokusu biraz ter, biraz kumaş, biraz toz kokusu"

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Annesinin yanından ayrılmıyor

Hakan Altun önceki gece Yeniköy’de görüntülendi. Yorgun görünen sanatçı, annesinin sağlık problemleri nedeniyle acilen Bodrum’dan İstanbul’a geldiklerini söyledi: “Ciddi bir operasyon geçirdi. Bodrum’dan İstanbul’a getirdik hemen. Şimdilik sadece ameliyatının ciddi olduğunu söyleyebilirim. Durumu Allah’a şükür iyi. Daha da iyi olacak inşallah. Ben de süreç sonuçlanana kadar annemin yanında olacağım.” (Sayit DURMAZ)

Aile tatili

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla tatil için Mauritius’a gitti. Kobal, deniz ve güneşin tadını çıkardığı aile pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine “Aile albümü” notuyla paylaştı. Oyuncunun hayranları “Çok tatlı bir ailesiniz” yorumunu yazdı.

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30 günde 10 kilo verdi

Can Yaman, 30 günde 10 kilo verdiğini açıkladı. Oyuncu, 94.5 kilodan 85’e düştü. Yaman, fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı: “Bir sonraki karakter Sandokan’a hazırlanmak için bir ayda neredeyse 10 kilo verdim.”

Sağlığı iyiye gidiyor

Kayra Şenocak önceki gün eşi Ayşe Şenocak ile Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi. 45 kilo veren oyuncu, “Yaklaşık 2 sene önce kilo vermiştim. Sağlığımızı koruyoruz” dedi. Şenocak, rol arkadaşı Settar Tanrıöğen’in sağlığının iyiye gittiğini söyledi: “Hiçbir problemi yok. Dört gözle aramıza dönmesini bekliyoruz.” (Deniz BOY)

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Yurtdışı planımı iptal ettim

Fatih Ürek önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi. Sanatçı, mağazaları gezerek vitrinleri inceledi. Ürek, kış aylarını yoğun bir tempoda çalışarak geçirdiğini söyledi. Sanatçı, yurtdışına yerleşeceği haberlerine de “Ülkemi çok seviyorum. Yurtdışı planımı iptal ettim. Burası cennet vatan” diye yanıt verdi.

Geçmiş olsun ziyareti

Semiramis Pekkan önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Amerikan Hastanesi’ne girerken objektife yansıyan sanatçı, sorular üzerine “Ben iyiyim, arkadaşıma geçmiş olsun ziyaretine geldim” dedi. (Behlül AYDIN)

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