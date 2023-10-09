Baba ve oğulun Atatürk gururu!

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Mustafa Kemal Atatürk’ün annesinin hayatına odaklanan “Zübeyde, Analar ve Oğulları” filminin galası önceki akşam Zübeyde Hanım’ın kabrinin de bulunduğu İzmir’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

13 Ekim’de Avrupa, ABD, Orta Asya ve Orta Doğu’da aynı anda vizyona girecek filmin bu özel gecesine oyuncular ve yapım ekibi katıldı. Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’yi canlandıran Devrim Nas, filmde çocuklarıyla birlikte rol aldığı için çifte heyecan yaşadığını söyledi:

“İlk gösterimin heyecanını İzmir’de yaşamak hepimiz için çok özel bir anı olarak kalacak. Bu filmin benim için önemli bir yanı daha var. Çocuklarım Emil Civan ve Luka Aslan’la birlikte oynuyorum. Emil Civan, 5 yaşındaki Mustafa’yı canlandırdı. Bizim için çok özeldi ve gurur verici oldu.”

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YÜKÜ ÇOK AĞIR BİR ROLDÜ

Aslıhan Güner ise filmde Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı canlandırdığını belirtti: “Zübeyde Hanım’ı oynamak, benim için çok büyük bir gurur ve onur. Türk kadınının destanlar yazdığı bu senede kurucumuzun annesinin hayatını ve onun gözünden Mustafa Kemal Atatürk’ü izleyeceğiz. İyi ki onu canlandırma şansına nail oldum. Dilerim Mustafa Kemal Atatürk’ü annesinin gözünden izlemenin farkını herkes yaşayabilir.” Güner, “Çekimlerde zorlandığınız zamanlar oldu mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Elbette. Yükü çok ağır bir roldü benim için. Çünkü anlatmak istediğimiz Türk annesinin ve Türk kadının gücü, Zübeyde Hanım’da vücut buldu. Anne değilim ama oyuncu olduğum için çok yakın duygular hissettim. Duygusal anlamda çok zorlandığım, bazen rolden çıkamadığım oldu. İzleyicinin de kalbine dokunacağını düşünüyorum.”

MEZARINI ZİYARET ETTİ

Film ekibi, Zübeyde Hanım’ın kabrini ziyaret etti. Aslıhan Güner, “Duamızı ettik. Çiçeklerimizi bıraktık. Allah gani gani rahmet eylesin, minnettarız” dedi.