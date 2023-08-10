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Azra Akın, babası ve oğlu Demir ile tatilde

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#Azra Akın#Şahan Gökbakar#Salih Bademci
Azra Akın, babası ve oğlu Demir ile tatilde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 07:56

Tatil için Bodrum’u tercih eden Azra Akın, önceki gün ailesiyle Ortakent’te görüntülendi.

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Plajda önce babası ve annesine güneş kremi süren tescilli güzel, daha sonra oğlu Demir’le beraber denize girdi.

Azra Akın, babası ve oğlu Demir ile tatilde

Demir, suyun içinde dedesi ve annesiyle oyunlar oynarken objektife yansıdı. (Umut ÜNVER)

Azra Akın, babası ve oğlu Demir ile tatilde

ŞAHAN KAPTAN

Yaz aylarını ailesiyle birlikte Marmaris’te bulunan yazlığında geçiren Şahan Gökbakar, deniz keyfi için evinin önündeki kumsal yerine başka yerleri tercih ediyor.

Azra Akın, babası ve oğlu Demir ile tatilde


Ünlü komedyen önceki gün de eşi Selin Gökbakar ve çocuklarıyla beraber bir otelin plajına gitti. Aile, otele Zodyak botla geçti. Gökbakar, botu kendi kullandı.
Lüks teknesinde kaptanı olmasına rağmen botu kendi kullanan komedyenin, evinin iskelesindeki “Özel mülktür girilmez” tabelasını da kaldırdığı görüldü. (Umut ÜNVER)

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OYUNA HAZIRLIK

Salih Bademci ve Barkın Sarp, Bodrum’da sahneledikleri “Aydınlıkevler” oyunu öncesinde deniz keyfi yaparken objektife yansıdı.

Azra Akın, babası ve oğlu Demir ile tatilde


İki oyuncu, Azka Otel’in plajında enerji depoladı.

Azra Akın, babası ve oğlu Demir ile tatilde

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#Azra Akın#Şahan Gökbakar#Salih Bademci

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