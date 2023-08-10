Azra Akın, babası ve oğlu Demir ile tatilde

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Plajda önce babası ve annesine güneş kremi süren tescilli güzel, daha sonra oğlu Demir’le beraber denize girdi.
Demir, suyun içinde dedesi ve annesiyle oyunlar oynarken objektife yansıdı. (Umut ÜNVER)
ŞAHAN KAPTAN
Yaz aylarını ailesiyle birlikte Marmaris’te bulunan yazlığında geçiren Şahan Gökbakar, deniz keyfi için evinin önündeki kumsal yerine başka yerleri tercih ediyor.
OYUNA HAZIRLIK
Salih Bademci ve Barkın Sarp, Bodrum’da sahneledikleri “Aydınlıkevler” oyunu öncesinde deniz keyfi yaparken objektife yansıdı.