Azra Akın, babası ve oğlu Demir ile tatilde

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Plajda önce babası ve annesine güneş kremi süren tescilli güzel, daha sonra oğlu Demir’le beraber denize girdi.

Demir, suyun içinde dedesi ve annesiyle oyunlar oynarken objektife yansıdı. (Umut ÜNVER)

ŞAHAN KAPTAN

Yaz aylarını ailesiyle birlikte Marmaris’te bulunan yazlığında geçiren Şahan Gökbakar, deniz keyfi için evinin önündeki kumsal yerine başka yerleri tercih ediyor.

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Ünlü komedyen önceki gün de eşi Selin Gökbakar ve çocuklarıyla beraber bir otelin plajına gitti. Aile, otele Zodyak botla geçti. Gökbakar, botu kendi kullandı.Lüks teknesinde kaptanı olmasına rağmen botu kendi kullanan komedyenin, evinin iskelesindeki “Özel mülktür girilmez” tabelasını da kaldırdığı görüldü. (Umut ÜNVER)

OYUNA HAZIRLIK

Salih Bademci ve Barkın Sarp, Bodrum’da sahneledikleri “Aydınlıkevler” oyunu öncesinde deniz keyfi yaparken objektife yansıdı.

İki oyuncu, Azka Otel’in plajında enerji depoladı.