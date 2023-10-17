Aysun Uğur'dan kaybettiği eşi Özkan Uğur'un doğum gününde duygusal mesaj: Seni özledim Özkan'ım

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MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Özkan Uğur, 1,5 aylık yoğun bakım sürecinin ardından 8 Temmuz'da hayatını kaybetti.

Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ile oğlu Alişan Uğur, usta sanatçıyı doğun gününde andılar.

Eşiyle birlikte yer aldığı kareyi Instagram hesanında paylaşan Aysun Uğur, altına "İyi ki doğmuşsun canım Özkan’ım. İyi ki bir olmuşuz. Seni özledim" notunu düştü.

Alişan Uğur ise babasıyla fotoğrafını "Doğum günün kutlu olsun canım babam. Seni çok seviyorum" mesajıyla paylaştı.

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BİR ANMA DA MAZHAR ALANSON'DAN

Mazhar Alanson, 8 Temmuz'da hayatını kaybeden yakın dostu Özkan Uğur'u'Muhabbetler Sana Doğru'yu söyledikleri video ile andı.