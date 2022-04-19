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Ayşenil Şamlıoğlu'nun acı günü: Dünya güzeli annem bizi bıraktı gitti

#Ayşenil Şamlıoğlu#Oyuncu#Anne Acısı
Ayşenil Şamlıoğlunun acı günü: Dünya güzeli annem bizi bıraktı gitti

Ekranların ve tiyatronun usta isimlerinden Ayşenil Şamlıoğlu annesini kaybetti. Haberi Instagram sayfasından duyuran Şamlıoğlu, yaşadığı acı ve üzüntüyü takipçileri ile paylaştı.

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"Canım taa içi,bana can veren,her zaman yaşama bakışını örnek aldığım dünya güzeli annem bizi bıraktı gitti. Öksüz kaldım, hissettiğim bu, her yaşta hissediliyormuş bu duygu meğer.
Pamuk gibi bir insandı, adeta başında bir hale ile yaşadı, yumuşacık, sevgi dolu, her baktığı yerde güzellik gören, yaşamdan tat alan, pozitif duruşunu hiç kaybetmeyen biriydi annem... Ben her canlıyı sevmeyi ondan öğrendim, öğrendiğim pek çok şeyin yanında...
Yaşadığı gibi yumuşacık veda etti hayata... Hastaneye giderken gene 'papatyaların güzelliğine bak' diyormuş yeğenim Serap Göktekin’e. Hastaneye ulaştıklarında bilinci kapanmış...
Canııııımmmmmmm,hep güzellikler sarsın etrafını, yaşamda gördüğün güzelliklerin binlerce katı kuşatsın seni, gittiğin yerde çoook mutlu ol e mi?
Seni seviyorum annem, seni çok seviyorum…"

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Ayşenil Şamlıoğlunun acı günü: Dünya güzeli annem bizi bıraktı gitti

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#Ayşenil Şamlıoğlu#Oyuncu#Anne Acısı

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