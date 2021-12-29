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Ayşen Gencer kimdir?

#Sponsorlu İçerik#Ayşen Gencer#Ayşen Gencer Kimdir
Ayşen Gencer kimdir

Ayşen Gencer (d. 10.Ocak.1977 Antalya), Türk şair ve yazardır.

İki çocuklu bir ailenin ikinci kızı olarak dünyaya geldi. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimlerini Antalya’da tamamladı. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ile Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümünü bitirdi. Başarılı bir sporculuk geçmişine sahip Yazar Ayşen Gencer, İstanbul’da bir yıl beden eğitimi öğretmenliği yaptıktan sonra sektör değiştirmeye karar verip muhasebe üzerine eğitimini genişletti. Mali müşavirlik sıfatını da kendine katan Yazar Ayşen Gencer şu an yabancı bir firmanın CFO’su olarak çalışmakta, hayatını İstanbul ile Moskova arasında aktif olarak sürdürmektedir.

Ayşen Gencer kimdir

Küçük yaşlardan beri yazmaya ilgi duyan Ayşen Gencer okul yıllarında birçok edebiyat yarışmasına katıldı ve derece aldı. Lise yıllarından itibaren yazdığı öykü, şiir, makale ve denemeler birçok dergi ve gazetede yayımlandı, şarkı sözü olarak bestelendi, antolojilerde yer aldı.

2017 yılında “KADIN SUYUNA ÇORBA” isimli şiir kitabını çıkarttı. Bu kitapta ağırlıklı olarak “kadın ruhuna uygulanan şiddet” temasını ele aldığı şiirlere yer verdi. Profesyonel anlamda ilk deneyimine hazırlanırken Türk Edebiyat Yazarı ve İletişim Eğitmeni Mario Levi’den dersler aldı. İkinci kitabı ve ilk romanı olan KOD’un taslak çalışmasını Mario Levi’nin rehberliğindeki sınıf ortamında tamamlayan yazar, 2021 Ocak ayında Yazar Koçu Alptekin Yıldız gözetiminde KOD’u okurlarla buluşturdu. Yeraltı edebiyatı türünde verdiği eserde ailenin önemini vurgulayan Yazar Ayşen Gencer gençleri bekleyen tuzaklar üzerinden oluşturduğu hikayesinde kendi halindeki bir liseli genç kızın, ebeveynleri ile kuramadığı iletişim neticesinde canlı bombaya dönüşme hikayesini anlattı. Ayrıca Kod romanının yine kitapla aynı ismi taşıyan bir müzik klipi de bulunmaktadır. Rap yıldızı Tepki ile ortak çalışması olan bu klip Avrupa Müzik etiketiyle platformlarda yerini almıştır.

Ayşen Gencer kimdir

2021 yılında Türkiye Polisiye Yazarları Birliği’ne üyeliği kabul edilen Yazar Ayşen Gencer ikinci romanının çalışmalarını hızla sürdürmektedir. 2022 yılı içerisinde yayımlanacak olan ikinci romanı polisiye türünde olup çarpıcı bir dans performansı ile okurlarla buluşturulması planlanmaktadır. Yine 2022 yılı projeleri arasında You Tube kanalı üzerinden yazar adaylarına rehberlik edecek içerikler hazırlayıp sunacak olan Yazar Ayşen Gencer yazmak isteyip bunun için gerekli eğitimi alacak bütçeyi sağlayamayan yazar adaylarına destek olmayı amaçlamaktadır.



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